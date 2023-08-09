​​​​​​​الاحتلال التركي يرتكب مجزرة مروعة في ريف عين عيسى

استهدف جيش الاحتلال التركي، أمس قرية الشركة جنوب الطريق الدولي M4، مما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين، وإصابة 3 آخرين من عائلة اسماعيل الهادي الخلاوي، تم نقلهم إلى مشافي مدينة الرقة.

وحصلت وكالتنا على أسماء الشهداء وهم الجدة دوزة (60 عاماً)، هبة الخلاوي (10 سنوات)، عبد الله (3 سنوات)، والمصابين هم؛ ملك (12 عاماً)، تهاني (5 أعوام)، ووالدتهم هيا عمر (25 عاماً).

ولم يتنسَ لمراسل وكالتنا الوصول إلى القرية إلا عقب إخراج الجثامين من القرية؛ نتيجة القصف الذي نفّذه الاحتلال التركي ضد القرية ومحيطها.

وهذه هي المجزرة السادسة التي يرتكبها المحتل التركي في ريف ناحية عين عيسى، حيث ارتكب من قبل 5 مجازر راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، وهم كل من (مجزرة الصفاوية، ومجزرتي الدبس، والعليمات، ومزرعة قرطاج)، وارتفع بذلك العدد الكلي للشهداء والجرحى الذين استهدفهم الاحتلال التركي على خطوط التماس من مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى 118، بين شهيد وجريح منذ بداية احتلال تركيا للمقاطعة 2019.

(د)

ANHA