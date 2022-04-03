​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف ناحية زركان وريفها وإصابة مواطن

وأفاد مراسلونا بتعرض ناحية زركان وأريافها الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لقصف عشوائي عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بالأسلحة الثقيلة.

شمل القصف التركي مركز ناحية زركان وقرى "دادعبدال، حاج بوبي، وصفه، وأم حرملة غربية، ونويحات، وأسدية، تل حرمل، ربيعات، تل الورد، ومشروع صدام العبيد".

وأصيب خلال القصف التركي المواطن ميزر علي مجبوب في العقد الرابع من العمر، بعدة شظايا في الرأس واليد، وذلك بين قرية تل الورد وناحية زكان، لينقل على إثرها إلى مشفى الشهيدة ليكرين في ناحية تل تمر لتلقي العلاج.

هذا وأسفر القصف على القرى الآهلة والواقعة على خطوط التماس، عن أضراراً كبيرة بممتلكات الأهالي.

(س ر)

ANHA