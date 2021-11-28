​​​​​​​أهالي منبج: الهجمات والتهديدات لن تنال من إرادتنا

وتم تفجير سيارة يوم أمس بالقرب من دوار الشهداء وسط مدينة منبج مما أسفر عن فقدان 4 مدنيين (بينهم امرأة وطفل رضيع) وإصابة 3 آخرين، في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الذي تعيشه المدينة.

وحيال هذا الموضوع قال أحمد الجميلي أحد مواطني مدينة منبج "رأينا التفجير الذي استهدف المدنيين يوم أمس وهو ليس الاستهداف الأول للمدنيين والشعوب الحرة فالجهات الطامعة باحتلال هذه المناطق كثيرة".

وأضاف أن "المستهدف هو مشروع الأمة الديمقراطية وشعوب شمال وشرق سوريا الذين يعيشون على هذا الفكر الذي يضمن الحرية لكل شخص في المجتمع، وهذه الاستهدافات مستمرة منذ تحرير مدينة منبج، وهذا الأمن والأمان دائماً مستهدف كون مناطق شمال وشرق سوريا هي أكثر الأماكن استقراراً في سوريا على عكس باقي المناطق".

واختتم أحمد الجميلي حديثه بالقول إن "هذه الاستهدافات والتهديدات الدنيئة لن تقلل من إرادتنا وستكون إرادتنا أقوى من كل مرة حتى نصل لهدفنا، وهو تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية لسوريا كاملة".

أما المواطنة هديل الجاسم فقالت إن "التفجير الذي حدث يوم أمس كان استهدافاً مباشراً للمدنيين بهدف زرع الخوف، ويجب على الأهالي في مثل هذه الظروف أن يكونوا متكاتفين حتى تبقى مدينتنا تعيش بأمن واستقرار".

وأشارت إسراء الحسن إلى أن "تفجير يوم أمس الذي استهدف المدنيين من خلال الخلايا النائمة كان هدفه زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية، ويجب على الشعب في هذه الحالة أن يتماسكوا ويتكاتفوا لبناء أمة ديمقراطية ناجحة".

(ك)

ANHA