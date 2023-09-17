​​​​​​​أهالي السويداء يواصلون احتجاجاتهم ويؤكدون على مطالبهم

تجمع العشرات من أهالي السويداء في ساحة السير "الكرامة" بمشاركة نسائية واسعة، تأكيداً على مطالبهم المشروعة التي يخرجون من أجلها منذ ما قارب الشهر والرامية إلى "إسقاط الأسد وحكومته"، وتحقيق حكم انتقالي ديمقراطي وتطبيق القرار الدولي 2254.

وحمل المحتجون شعارات "الدين لله والوطن للجميع"، وسط ترديد هتافات مناوئة لحكومة دمشق "يسقط حكم البعث".

كما شهدت بلدة قنوات بريف السويداء، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، انتشار عبارات على أحد مدارس البلدة خطاه مجهولون وجاء فيه: "براعم الطفولة تروي بالحب والعلم لا بشعارات البعث الفاسدة"، "صديقي المدرس قبل ترديد الشعار حكم ضميرك"، "يسقط البعث".

(د ع)