​​​​​​​أهالي الشدادي يشيّعون جثماني مقاتلين شقيقين استشهدا أثناء تصديهما لهجوم مرتزقة داعش  

خرج اليوم المئات من أهالي ناحية الشدادي في الجهة الجنوبية لمدينة الحسكة، في مراسم تشييع جثماني المقاتلين الشقيقين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "محمد عيادة الطبخان، الاسم الحركي حمزة، وأحمد عيادة الطبخان، الاسم الحركي حيدر".

وكان المقاتلان قد استشهدا أثناء تصديهما لهجوم خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة.

واستلم المشيعون جثماني الشهيدين من أمام مركز عوائل الشهداء في الحسكة، بموكب مهيب ضم العشرات من السيارات، متجهين نحو مزار الشهداء في الشدادي.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت، تلته قراءة عدة كلمات باسم قوات سوريا الديمقراطية في الشدادي، من قبل القيادي في قوات سوريا الديمقراطي صايل الزوبع الذي أكد على ضرورة مواصلة محاربة خلايا مرتزقة داعش، والأطراف الرامية إلى احتلال الأراضي السورية.

قال الزوبع: "لا يسعنا إلا أن نقول للعالم أجمع إننا شعب واحد ويد واحدة ضد جميع المؤامرات التي تحاك ضدنا"، معاهداً عوائل الشهداء بالسير على نهج أبنائهم حتى القضاء على كافة المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة.

من جهته، أكد الرئيس المشترك لمكتب أوقاف ناحية الشدادي، أحمد الأسعد، أن قوات سوريا الديمقراطية دافعت عن أهالي الحسكة ولم تسمح للإرهابيين بالخروج من السجن بفضل مقاومتها البطولية".

طالب الأسعد المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته والوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في وجه مرتزقة داعش، وأي جهة تحاول كسر إرادة شعب شمال وشرق سوريا.

في ختام المراسم، قرأت عضوة مؤسسة عوائل الشهداء، آيات إبراهيم وثيقتي الشهيدين وسلمتهما إلى ذويهما، ثم وري جثمانا الشهيدين الثرى.

(ب د/أم)

ANHA