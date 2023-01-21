قال المصدر، إن متزعمين اثنين لمرتزقة "هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) يعرفان بـ أبو عبد الله حوران، والأمير أبو أحمد حلاوة، نقلا كمية من المواد الأولية الداخلة في صناعة المخدرات إلى قرية قيبار الإيزيدية في ناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة.

ووفقاً للمصدر فإن المتزعمين نقلا المواد الأولية إلى مصنع المخدرات في القرية، وتسليمها لمتزعميْن آخريْن من مرتزقة "فيلق الرحمن" هما محمد مندو وأبو عدي الحمصي؛ لصناعة المخدرات.

وحسب المصدر، تنتشر عشرات المصانع لصناعة المخدرات في مقاطعة عفرين المحتلة، يشرف عليها بشكل مباشر متزعمون للمرتزقة التابعين لجيش الاحتلال التركي والاستخبارات التركية.

(ج س)