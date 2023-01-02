وقال المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية، خلال بيان، اليوم الإثنين، "تواصل القوّات المشتركة في عملية صاعقة الجزيرة حملة التفتيش والتدقيق الأمني لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي وتدمير أوكارهم في بلدات الهول وتل براك وتل حميس وذلك لليوم الخامس على التوالي".

كشف المركز عن القبض على 3 أشخاص في ناحية تل براك مشتبه بهم، إذ قال في بيانه: "وخلال حملة التمشيط التي نفذتها القوّات يوم أمس في قرية سميحان غربي بريف تل براك وقرية عتة غرب البلدة، اعتقلت القوّات ثلاثة أشخاص مشتبه بهم بتقديم الدعم اللوجستي لخلايا تنظيم داعش الإرهابي، حيث بدأت الأجهزة المختصة بتحديد هوياتهم ضمن إجراءات التحقيق الأولية".

في السياق ذاته، كشف المركز عن القبض على 11 مرتزقاً ومشتبهاً به، وقال: "وفي بلدة الهول، داهمت القوّات مخابئ ومنازل تحتمي بها الخلايا الإرهابية والمتعاونين معهم، حيث ألقت القبض على 11 مرتزقاً ومشتبهاً بهم في قضايا إجرامية مختلفة، بما فيها المتورطين في تهريب عائلات عناصر داعش في مخيم الهول وتوفير الدعم اللوجستي لهم".

وأضاف المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إلى بيانه: "وتهدف عملية صاعقة الجزيرة التي أطلقتها قواتنا بمشاركة قوى الأمن الداخلي والتحالف الدولي في 29 كانون الأول 2022؛ لتعقب جيوب خلايا تنظيم داعش الإرهابي المتحصنة بين منازل ومزارع المدنيين في الريف الجنوبي لمدينة قامشلو وكذلك الريف الشرقي للحسكة، والتي تورطت خلال الفترة الماضية بالعديد من الهجمات التي استهدفت القوّات الأمنية ووجهاء العشائر والموظفين المدنيين في المنطقة وكذلك عمليات استهدفت مخيم الهول".

واختتم "كما تهدف العملية إلى منع داعش من إعادة تنظيم نفسه والاستفادة من الظروف التي وفرتها له هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، حيث شهدت المنطقة؛ تصاعداً للعمليات الإرهابية بالتزامن مع هجمات الاحتلال".

(س ر)

ANHA