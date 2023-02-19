دولة الاحتلال التركي تستغل الزلزال لاستكمال عمليات تهجير سكان عفرين الأصليين

تستمر عمليات التغيير الديمغرافي في مقاطعة عفرين المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي والجمعيات الإخوانية، واستغلال الزلزال الذي ضرب شمال كردستان وتركيا ومناطق واسعة من سوريا.

وأكد مصدر خاص من داخل ناحية جندريسه في مدينة عفرين المحتلة، أن دولة الاحتلال التركي تنشئ المخيمات على أطراف الناحية ومركز مدينة عفرين؛ بهدف إفراغ الناحية من السكان الأصليين وتوطين المستوطنين عوضاً عنهم.

هذا وتعرضت بعض الأسر التي رفضت ترك منازلها، للتهديد المباشر من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الناحية، وذلك لنقلهم إلى المخيمات التي تنشئها دولة الاحتلال.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن سلطات الاحتلال التركي تستغل الزلزال؛ لتوسيع نطاق عمليات التغيير الديمغرافي وبناء المزيد من المستوطنات والمجمعات والقرى الاستيطانية في مدينة عفرين المحتلة ونواحيها.

(ج س/ س ر)

ANHA