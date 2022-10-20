دائرة العلاقات الخارجية تسلم 38 طفلاً لروسيا الاتحادية

وجاءت عملية تسليم الأطفال خلال زيارة رسمية لوفد روسي برئاسة مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا لمدينة قامشلو، ولقائها بمسؤولين في الإدارة الذاتية في مركز دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ظهر اليوم.

وحضر بروتوكول تسليم الأطفال من قِبل الإدارة الذاتية، عضو الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية خالد إبراهيم.

وأكد مراسلنا من داخل مبنى دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو أن عملية التسليم جاءت عقب اجتماع عقد بين الطرفين، ومؤتمر صحفي بخصوص عملية التسليم والذي حضرته وسائل إعلام محلية ودولية.

وخلال المؤتمر الصحفي، تطرقت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا إلى "دور الإدارة الذاتية في محاربة الإرهاب، وملف أسر مرتزقة داعش".

وشكرت رئيسة الوفد "الإدارة الذاتية وأعربت عن امتنان روسيا الاتحادية لها؛ للدعم والتعاون الذي تقدّمه لإنجاز مثل هذه المهام والعمليات الإنسانية". موكدة أن "بلادها ستبقى ملتزمة بواجباتها الإنسانية تجاه رعاياها".

من جانبه أكد عضو الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية، خالد إبراهيم، على ضرورة مواجهة مرتزقة داعش في المنطقة، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وذلك بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإغاثي والأمني لمناطق الإدارة الذاتية وإعادة رعاياه.

وعقب المؤتمر الصحفي اصطحب الوفد الروسي الزائر الأطفال الـ 38 برفقتهم، وغادروا مركز دائرة العلاقات الخارجية.

(خ ع/آ)

ANHA