بايدن يعلن عن تعزيزات أميركية برية وجوية وبحرية لقوات الناتو في أوروبا

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، على هامش قمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) المنعقدة في مدريد، إن الناتو "سيتم تعزيزه في جميع الاتجاهات في جميع المجالات - البرية والجوية والبحرية"، بحسب ما نقلته شبكة "الحرة".

وأكد بايدن أن واشنطن سترسل مقاتلتين إضافيتين من طراز "إف-35" إلى بريطانيا، كما سترفع عدد المدمرات في إسبانيا من 4 إلى 6، على أن تؤسس المقر الخامس للجيش في بولندا.

وأضاف: "سنتأكد مع حلفائنا أن حلف شمال الأطلسي جاهز لمواجهة التحديات في كل المجالات".

من ناحية ثانية، قال مستشار الرئيس البولندي للسياسة الخارجية، جاكوب كوموتش، اليوم الأربعاء، إن إعلان الرئيس بايدن عن إنشاء المقر الخامس للجيش في بولندا يظهر أن واشنطن تعتزم زيادة وجودها في البلاد.

وقال كوموتش لرويترز في رسالة نصية "إنه نجاح يأتي من مفاوضات طويلة ومتسقة بشأن هذه المسألة وفي نفس الوقت علامة واضحة جداً على أن الأميركيين يعتزمون زيادة وليس تقليص وجودهم في بولندا".

في سياق متصل، يغلق نحو عشرة آلاف شرطي العاصمة الإسبانية وسط انعقاد قمة حلف شمال الاطلسي، حيث يجتمع أربعون من قادة العالم، بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، خلف حواجز الطرق التي شكلتها عربات ومدرعات الشرطة.

إلى ذلك، اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن روسيا تمثل "تهديداً مباشراً" لأمن دول الناتو، المجتمعة حالياً في قمة بمدريد والتي تسعى إلى تعزيز جناح الحلف الشرقي رداً على التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقال "سنقول بوضوح" خلال القمة التي ستراجع خارطة طريق الحلف للمرة الأولى منذ العام 2010، "إن روسيا تمثل تهديداً مباشراً لأمننا". وشدد على أن قمة مدريد "تاريخية" بينما يواجه الحلف "أخطر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية".

(ل د)