بالتعاون مع عشائر دير الزور إلقاء القبض على ٩ مسلحين

وتستمر جهود قسد وشيوخ عشائر مدينة دير الزور في ملاحقة والبحث عمن قاموا باستهداف النقاط الأمنية، ممن استغلوا المظاهرة السلمية التي خرجت في المنطقة.

وأفاد مراسلنا في دير الزور أن وحدات خاصة من الكوماندوس وقوات التدخل السريع التابعة لقوى الأمن الداخلي تحركت منذ الساعة الواحدة ليلًا من نقاط تمركزها في بلدة البصيرة، وقامت بمداهمة عدة منازل وبساتين في بلدة بصيرة والحوايج، بناء على معلومات أفاد بها شيوخ ووجهاء المنطقة حول تواجد مسلحين في تلك المنطقة.

وخلال عمليات المداهمة ألقت القبض على ٩ أشخاص مسلحين.

وكان الريف الشرقي لمدينة دير الزور في كل من بلدة الشحيل والحوايج شهد محاولة مجموعات مسلحة استغلال غليان الشارع في المنطقة لإنشاء اقتتال بين القوات العسكرية الموجودة وأهالي المنطقة.

(أ م-د أ)

ANHA