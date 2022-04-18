بعد لقاء البرزاني وأردوغان.. الاحتلال التركي يعلن شن هجمات إبادة والكريلا تقتل 8 من جنوده 

عقب زيارة رئيس حكومة باشور كردستان مسرور البرزاني إلى تركيا في 15 نيسان الجاري ولقائه مع رئيس دولة الاحتلال رجب طيب أردوغان ورئيس استخباراتها هاكان فيدان، أعلنت دولة الاحتلال فجر اليوم، عن هجمات إبادة واحتلال أخرى تشنها على زاب وآفاشين ومتينا في مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان).

وشنت دولة الاحتلال التركي قصفاً مكثفاً بالطائرات الحربية والمسيّرة والهليكوبتر على سلسلة جبال زاب، حيث حاولت تنفيذ عملية إنزال جوي في منطقة "شكفتا بريندارا" في زاب، لكن مقاومة الكريلا أفشلت العملية وقتلت 8 جنود من الاحتلال التركي. بحسب ما أفادت وكالة روج نيوز.

وانطلقت هجمات جيش الاحتلال التركي من قواعده في مناطق واقعة تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب كردستان.

ونقلت الوكالة عن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG)) قوله إن تحركات الاحتلال التركي الموجودة في المنطقة تحت سيطرة مقاتلي الكريلا.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستاني KCK قد أعلنت في بيان بتاريخ 26 آذار/مارس المنصرم أن الدولة التركية المحتلة ستشن هجوماً على جنوب كردستان بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

داعية برلمان جنوب كردستان والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والمواطنين للانتفاض ضد مؤامرات الاحتلال وايقاظ الديمقراطي الكردستاني، وقالت: "نبلغ جميع أفراد شعبنا وبلدنا بهذه المؤامرة التي تهدف لأشياء سيئة. كما أنه لا ينبغي لـ PDK المشاركة في هذه المؤامرة القذرة".

(س ر)