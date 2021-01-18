انطلاق فعاليات الاجتماع السنوي الثاني للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية

يعقد اليوم المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعه السنوي الثاني لتقييم الأعمال والمنجزات التي تحققت خلال العام الماضي ووضع خطط ومشاريع عام 2021.

ويشارك في الاجتماع الذي يعقد الآن في قاعة الاجتماعات الخاصة بالإدارة بمدينة الرقة، الهيئة الرئاسية لإدارة شمال وشرق سوريا، والرئاسات المشتركة للإدارات الذاتية والمدنية السبع في شمال وشرق سوريا، بالإضافة لرئاسات هيئات ومكاتب الإدارة الذاتية، وقياديين من قوات سوريا الديمقراطية، ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة ترحيبية من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش رحب من خلالها بكافة الحضور الذين شاركوا بالاجتماع.

وقال عبد حامد المهباش في كلمته "شهد عام 2020 العديد من الأحداث، في مثل هذه الأيام تركيا هاجمت عفرين وما يزال جرحها ينزف إلى الآن، ونفس الحال على أهلنا في سري كانيه/رأس العين، وكري سبي/تل أبيض، الذي هجّروا من مناطقهم، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي ضربت المنطقة لكننا سيطرنا عليها وحوّلنا اليأس إلى نجاح على كافة الأصعدة".

واختتم المهباش حديثه بالقول "بفضل إرادة وعزم الجميع وصلنا لهذه المرحلة لكن ما يزال أمامنا الكثير من الخطوات وعلينا أن نعمل بجهد للتغلب عليها".

ومن المقرر أن يتم التطرق إلى المستجدات التي تشهدها المنطقة سياسياً، ومناقشة الأعمال والمنجزات الخاصة بالإدارة الذاتية خلال عام 2020 بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهت مؤسسات الإدارة الذاتية، إلى جانب المقترحات وتقييم العمل خلال العام الفائت، ووضع خطة عمل جديدة لعام 2021.

هذا وما يزال الاجتماع مستمرًا بقراءة التقرير السياسي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية.

(خ ج- أ ع/م)

ANHA