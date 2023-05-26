الشهيد باران: نحن ابناء الثورة لا نريد مالاً و بنوناً مطلبنا الحرية فقط

في ثورة روج افا ظهرت العديد من الملاحم والاساطير البطولية التي قل نظيرها في التاريخ، الابطال الذين اوصلوا ثورة شمال شرق سوريا إلى المحافل الدولية وحولوها إلى نموذج ثوري يحتذى به، وهم الذين تحولوا إلى نماذج للتضحية والفداء من خلال ملاحم البطولة والمقاومة التي جسدوها.

منذ بداية اندلاع الثورة في روج آفا نهض أبنائها ضد الظلم والعدوان وحملوا السلاح للدفاع عن حقوقهم بالعيش بحرية وسلام. أهالي باكور كردستان ومن بينهم اهالي نصيبين أيضاً جاؤوا إلى روج آفا وفاءاً لقيمهم القومية، وكان الشهيد باران نصيبين واحداً من أولئك الأبطال الذي لبوا نداء النفير العام أثناء مقاومة كوباني.

باران نصيبين، الاسم الحقيقي محمد ساري ابصر النور في قرية كري ميرا التابعة لناحية نصيبين عام 1985 ، نشأ وترعرع ضمن عائلة وطنية تتألف من 13 فرداً، وهو الولد الثامن بالعائلة، تعرفت عائلة الشهيد باران على حركة حرية كردستان في بداية اعوام الثمانينات وتبنته، استشهد 16 شخصاً من عائلته معظمهم مقاتلين في حركة حرية كردستان.

تعرضت عائلة الشهيد باران للضغوطات والمضايقات من قبل السلطات التركية الفاشية فنزحوا من قريتهم إلى اسطنبول ونصيبين، لم تكن طفولة الشهيد بارن مألوفة بل عاش طفولة شاقة اثر النزوح والتهجير والمضايقات التي كانت تتعرض لها عائلته

عرف منذ نعومة أظفاره بتعامله الحسن وحسن الخلق وحبه للغير والخير، اذ كان محبوباً من قبل العائلة والاطفال والمجتمع المحيط به، عاش طفولة صعبة اذ تعرضت عائلته للتهجير واعتقل العديد منهم من قبل السلطات التركية، وكان شاهداً على كافة الاحداث التي وقعت بحق عائلته.

درس الشهيد باران حتى الصف الخامس ولم يكمل دراسته نتيجة للظروف العائلية الصعبة، عمل في اعمال كثيرة فقد اشتغل في المطاعم، والمقاهي، وغيرها من الاعمال ، كما كان يعمل ضمن الشبيبة الثورية، ويحفز الشبان والشابات على العمل الثوري، خلال نضاله اعتقل وتم سجنه لمدة عام، وتولى مهمة نقل الرفاق بين باكور وروج افا كردستان.

تزوج الشهيد باران من يسرى يوسف وهي ابنة روج افا من قامشلو عام 2008 ، ورزق بثلاث اطفال اومود، نور، وجان، مع بداية ثورة روج افا وفي ظل ظروف صعبة واجهتها المنطقة، توجه ابناء كردستان بأجزائها الاربعة إلى روج افا استجابة للنفير العام وكان من بينهم اهالي نصيبين ، والشهيد باران من بينهم اذ دخل إلى روج افا سنة 2012 .

حارب الشهيد باران في كافة ازقة واحياء ومدن روج افا وشمال وشرق سوريا التي دخل اليها المرتزقة تحت مسميات مختلفة وكان من بينهم مرتزقة داعش، اذ شارك كقيادي بارز في كافة المعارك "كوباني، ومنبج، الرقة، الطبقة، دير الزور، الباغوز، سري كانيه، عفرين، كري سبي، حسكة، تل معروف"، وغيرها من المناطق الاخرى، وشغل مناصب مختلفة في قوى الامن الداخلي، قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب، وقوات مكافحة الارهاب.

ترك انطباعاً مميزاً لدى كل من تعرف عليه عن قرب

زوجة الشهيد باران، يسرى يوسف، قالت:" هناك الكثير من القصص التي نفتخر فيها في وطن العز والشرف ومن بينهم قصة الشهيد باران، الذي فضل الوطن على ابنائه لطالما كان يقول لي ويقسم بانه ابن الثورة وان ابناء الثورة لا يريدون "مالاً وبنوناً" وانما مطلبهم الوحيد الحرية".

لفتت يسرى إلى صفات الشهيد باران الحسنة وبينت انه كان ذو قلب رؤوف رحيم يعطف على الصغير ويقبل يد الكبير وكان يدخل البسمة إلى قلب كل من عرفه، وترك انطباعاً مميزاً لدى كل من تعرف عليه عن قرب".

وأشارت بان ابنائها لم يكونوا يرون والدهم كثيراً نظراً لمشاركته في الجبهات وقل ما كان يزور المنزل، فقد كان يمضي معظم وقته في الدفاع عن الوطن ومحاربة الخلايا النائمة بعد القضاء على مرتزقة داعش جغرافياً.

ونوهت يسرى إلى انهم تعرضوا للمضايقات والعنف من قبل السلطات التركيا بعد دخول الشهيد باران إلى روج افا وبشكل سري قدمت يسرى مع اطفالها إلى مدينة قامشلو والتحقت بزوجها مع اطفالها.

رفاقي في الجبهات ينتظروني

اوضحت يسرى بانها لم تجد ما تخفف به وجعها على فقيدها سوى ان تحقق مطلبه وقالت:" لم اجد ما اخفف به على وجعي الان سوى ان احقق حلمه ومطلبه الاخير، وان امضي مثلما خططه هو لنا وان اسير على خطاه واكبر ابنائي على ذلك للانتقام لوالدهم".

وحول ارتباط الشهيد باران بحركة حرية كردستان ومدى حبه له وتعلقه قالت:" مهما تحدث لن اوفيه حقه فقد كان مرتبطاً بالوطن والقضية الكردية كثيراً، فحركة حرية كردستان والقضية الكردية كانت فوق كل الاعتبارات لديه، مستذكرة ذكرى له وقالت:" في بعض الاحيان كنت اقول له ابقى في المنزل فالأولاد قد اشتاقوا لك كان يرد ’رفاقي في الجبهات ينتظروني‘، وهناك الالاف من اطفالي في مناطق خطرة تحت حكم مرتزقة داعش بحاجتي لا استطيع ان اتركهم".

لن تكوني اول زوجة شهيد

وذكرت يسرى أن الشهيد باران كان يقول لها، ’اذا استشهدت فانا لست الشهيد الاول وأنت لست اول امرأة يستشهد زوجها، اكملي مسيرتي وازرعي في اولادي الروح الوطنية التي كبرنا وترعرعنا عليها، اكملي حياتك كما خططنا لها، قائلة:" الشهيد باران كان قد وضع الشهادة نصب عينيه ولم يهاب الموت يوماً".

وعاهدت يسرى في ختام حديثها بانها ستمضي على العهد الذي قطعته للشهيد باران قبل استشهاده بأيام وانها ستزرع في فكر واذهان ابنائها الثلاثة الروح الوطنية والانتقام لوالدهم الشهيد، مطالبة من كافة الاهالي التعاون يدا بيد من اجل القضاء على العملاء والخونة ضمن المجتمع وتسليمهم للجهات المعنية ".

ما كان يتمناه ويحلم به ويأمل في تحقيقه هو ازالة الحدود بين باكور وروج افا

"الذكريات التي تركها والارث الذي خلده شهيد باران لن ينتهي بحيث جميعها اصبحت لنا قصص ودروس" بهذه الكلمات بدأ هونر جودي رفيق درب الشهيد حديثه.

تعرف هونر على الشهيد باران منذ 2013 ومنها بدأت هذه الرفقة خلال الثورة في القطعة العسكرية، كتيبة الشهيد صبري، وحاربوو جنباً إلى جنب في الكثير من المعارك ضد داعش بدأ من شنكال والى عفرين، كان يشارك في المعارك دون خوف ويبقى الى جانب رفاقه في اصعب اللحظات، كقيادي حارب في جميع القرى والبلدات.

قال في ذلك: "في إحدى المعارك أثناء تحرير بلدة الهول، وقعنا في الحصار، ونفذت منا الذخائر، فقام بكسر الحصار والوصول الينا، لم يتوانى ولو للحظة عن ثورة روج افا".

ويقول ان اخر ما كان يتمناه ويحلم به ويأمل بتحقيقه هو ازالة الحدود بين باكور وروج افا، كان متعلقاً كثيرا بموطنه كردستان ويريد الوحدة وإزالة الجدران التي صنعها الاحتلال، وهذا ما اثبتته افعاله ونضاله، حيث عمل في كل مكان من اجل قضية كردستان.

واضاف جودي "في 2016 انضممنا سوية الى الأكاديمية والتدريبـ، كانت مدة التدريب 6 اشهر، ترك اثر في كل شارع وحي في روج افا، للأسف استشهد على يد الخونة".

وعاهد جودي بمواصلة درب الشهداء "حتى تحقيق احلام الشهداء، وبشهادة الرفيق باران نزداد اصرار وإرداة في الثورة".

كان يحميني ويرشدني

روجفان قامشلو ايضاً كان رفيق درب الشهيد باران، شاركا سوياً في الجبهات والمعارك، يستذكر الشهيد قائلاً : "لم يكن هناك معركة او جبهة لم يكن الشهيد باران في مقدمتها، كانت علاقتنا قوية وكان هناك علاقة عائلة وعلى تواصل مستمر، أثناء المعارك كان يحميني ويرشدني.

شارك في اغلب المعارك في سري كانية 2012 شنكال، ربيعة، جزعة، تل براك وتل حميس وحملة تحرير كري سبي ومنبج وعفرين وسري كانيه، كان من الاوائل الذين قادوا الكتائب العسكرية، كان يمتاز بالجدية وروح القيادة، كان له اثر في كل مكان، سطر ملاحم في عين عيسى وبفضله وفضل رفاقه تم دحر هجمة الاحتلال، كان في المعركة قائداً فذاً يحمي كافة المقاتلين ويضحي بنفسه".

وأضاف أيضاً: "ببكل فخر سنبقى على الدرب الذي سلكه الشهداء، لن نتوانى عن القرار في اجتثاث والقضاء على الخونة والمرتزقة والجواسيس وسننتقم منهم اشد انتقام.

بتاريخ الـ 14 من شهر نيسان الفائت، وفي تمام الساعة 01.45 استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال التركي سيارة على طريق الحزام في مدينة قامشلو بالقرب من بوابة نصيبين الحدودية ما أسفر عن استشهاد رفيقنا باران نصيبين، وبمراسيم مهيبة تم تشييع جثمان الشهيد باران إلى مزار الشهيد دليل ساروخان بتاريخ 15 نيسان.

سجل الشهيد :

الاسم الحركي: باران نصيبين.

الاسم والكنية: محمد ساري.

اسم الأب: محمد أمين.

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو 14 نيسان 2023

(ك)