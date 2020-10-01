الرئيس الأرميني يحذر من تحول القوقاز إلى سورية أخرى

قال الرئيس الأرميني في تصريح له لشبكة سي إن بي سي التلفزيونية الأمريكية "إن آرتساخ/قره باغ منطقة يبلغ عدد سكانها قرابة 100 ألف نسمة، ورأينا المئات من القتلى في الاشتباك الأخير، ولذلك فعلى المجتمع الدولي أن يفهم أنه إذا لم يتدخل الآن، فإن القوقاز سيصبح مشكلة كبيرة أخرى بالنسبة لهم".

وأضاف في معرض رده على سؤال بخصوص تأثير هذه الأزمة على الطاقة "علينا ألا ننظر إلى هذه الإجابة الآنفة الذكر من منظور واحد فقط، وبأن العالم ليس مشروطًا بالطاقة فحسب، بل هو أكثر تعقيدًا بكثير، وهناك مصالح وطنية واستقرار وتجارة ولوجستيات والعديد من القضايا الأخرى".

وحذر الرئيس الأرميني أرمين سركسيان أثناء حديثه للشبكة التلفزيونية من مخاطر تحول الصراع الدائر في المنطقة إلى سورية أخرى، وقال إنه يأمل ألا يحصل ذلك، لأنها ستكون مأساة كبيرة لكل فرد من العالم.

وأوضح الرئيس الأرميني أنه "إذا نظرت إلى أنشطة الحكومة التركية الحالية، يبدو أن لديهم مشاكل مع كامل محيطها، في البحر الأبيض المتوسط​​، في اليونان، في ليبيا، في العراق، إنهم يخلقون المشاكل في كل مكان".

وختم أرمين سركسيان "إنهم يزعمون أن أرمينيا تشكل تهديدًا لخط أنابيب الطاقة الدولي، وهذا محض هراء، إن خط الأنابيب هذا موجود منذ أكثر من 20 عامًا، لم نقم بذلك خلال 20 عامًا، فلماذا نرغب في القيام به الآن".

(م ش)