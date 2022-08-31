المسيّرات التركية تتسبب باستشهاد 27 مواطناً بينهم 7 أطفال وامرأتان خلال شهر آب

لا يدّخر جيش الاحتلال التركي جهداً في استهداف شمال وشرق سوريا، وقد زاد من حدة هجماته عقب اجتماعي طهران في 19 تموز المنصرم، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي، واجتماع سوتشي الذي عُقد في 5 آب بين بوتين وأردوغان.

وتسبّبت هجمات جيش الاحتلال بالطائرات المسيّرة والقصف المدفعي، خلال شهر آب الجاري، باستشهاد 27 مواطناً بينهم 7 أطفال وامرأتين.

حصيلة هذه الهجمات على الشكل التالي:

* في 3 آب، استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي قرية تل جمعة الآشورية التابعة لناحية زركان في ريف الحسكة، ما أدى إلى استشهاد مواطن لم يتم معرفة هويته.

* في 4 آب، استهدفت طائرة مسيّرة انتحارية تابعة للاحتلال التركي مركز ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء، ما أسفر عن إصابة 9 مواطنين، بينهم 6 أطفال. هم:

دينا عثمان (6 أعوام)، ومحمود غريب مامو (6 أعوام)، وحسين جمال قاسم (7 أعوام)، وآفرين عبد الرحمن حيدر (13 عاماً)، وأوريفان محمد عبدو (15 عاماً)، وروناهي سلو (27 عاماً)، وحسين بيرم عكلو (43 عاماً)، وصباح حنان حمو (10 أعوام)، وآرزية أحمد رشو (23 عاماً).

* في 6 آب، استهدفت طائرة مسيّرة تركية سيارة بالقرب من "كازية حسكو" في حي الصناعة بمدينة قامشلو، نجم عنه استشهاد 5 أشخاص، بينهم طفلان. هم:

القيادي في حزب الحياة الحرة (PJAK) ريزان جاويد، وعضو مؤسسة الانضباط العسكري في قوات سوريا الديمقراطية مظلوم سعد الدين أسعد (الاسم الحركي روخاز عامودا)، والطفلان أحمد علي حسين وآهنك أكرم حسين، والمواطن شمدين شمدين.

* في 9 آب، استهدفت مسيّرة تركية موقعاً خلف مشفى جيان كوفيد 19 شمال مدينة قامشلو، بالقرب من الحزام الشمالي للمدينة، ما أدى إلى استشهاد 4 مقاتلين من قوات الدفاع الذاتي. هم:

"هيفين عثمان (الاسم الحركي: دلسوز تربه سبيه)، وعلي المسلط، ومحي الدين إبراهيم (محي الدين كلو)، وماهر العزبة".

* في 10 آب، استهدفت طائرة مسيّرة تركية قرية ملا سباط غرب مدينة قامشلو، ما أدى إلى استشهاد المقاتليْن في قوات سوريا الديمقراطية دجوار كوباني وباور عنز (الاسم الحركي: جيا قامشلو)، والمواطن أديب يوسف.

* في 16 آب، استهدفت طائرة مسيّرة تركية قرية سنجق سعدون في ريف ناحية عامودا الجنوبي، ما أدى إلى استشهاد 5 مقاتلين من قوات الدفاع الذاتي. وهم:

وليد حميد حمي (الاسم الحركي: باز عامودا)، وأحمد محمد قافور (الاسم الحركي: باران عامودا)، وسعد ريزان خليل (الاسم الحركي: دمهات عامودا)، وماهر راكان المخلف (الاسم الحركي: شورش درباسيّة)، ومحمود أحمد مسلط (الاسم الحركي: روني جان)".

* في 16 آب، قصف جيش دولة الاحتلال التركي بالمدفعية والرشاش مدينة كوباني، ما أدى إلى استشهاد الطفل عبد محمد حجي (12 عاماً)، وإصابة 4 مواطنين آخرين.

* في 18 آب، استهدفت مسيّرة تابعة للاحتلال التركي، مركزاً تعليمياً خاصاً بالفتيات تحت رعاية الأمم المتحدة، في قرية شموكة على طريق الحسكة/ تل تمر، ما أدى إلى استشهاد 4 فتيات. هن: "رانيا عطا، وزوزان زيدان، وديلان عز الدين، وديانا علو" وإصابة 11 أخريات.

* في 24 آب، استهدفت مسيّرة انتحارية تركية مركز ناحية تل رفعت، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين بينهم امرأة. وهم: "رشيد عليكو (28 عاماً)، وحمزة إيبو بريم، وزهير عبد الرحمن (36 عاماً)، وفاطمة عثمان (21 عاماً).

بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين بينهم طفل، وهم: "سمير عبد القادر رشو (31 عاماً)، وأدهم رشيد حنان (54عاماً)، ومنان شيد حسن (57 عاماً)، وحسين مراد (13 عاماً)، وعكيد فخري شيخو (32 عاماً).

(م ح)

ANHA