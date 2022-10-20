الإدارة الذاتية تسلّم 40 طفلاً و15 امرأة إلى فرنسا

استقبلت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مقرها مدينة قامشلو، يوم أمس الأربعاء، وفداً من وزارة الخارجية الفرنسية برئاسة السفير ستيفان روماتيه، رئيس مركز إدارة ودعم الأزمات في الخارجية الفرنسية.

واستقبل الوفد من قبل نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية فنر الكعيط، وأعضاء الهيئة الإدارة روبيل بحو وخالد إبراهيم.

وخلال اللقاء، ثمن فنر الكعيط دور فرنسا الريادي في دعم ومساندة المنطقة إنسانياً واقتصادياً، وقال: "نتمنى أن تتطور هذه العلاقة أكثر نحو المزيد من التعاون للحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة.

من جهته، شكر وفد وزارة الخارجية الفرنسية ستيفان روماتيه الإدارة الذاتية قائلاً: "أود أن أشكر من أعماق قلبي السلطات في شمال وشرق سوريا، وخاصة السيد فنر على استقبالكم الرائع لنا هذا اليوم".

ولفت ستيفان روماتيه هذه المرة الثانية التي أزور فيها مناطق شمال وشرق سوريا لمناقشة الجوانب السياسية والظروف الصعبة والتحديات التي واجهها شعب شمال وشرق سوريا.

وبين روماتيه ناقشنا سلسلة من المسائل المهمة وخاصة تلك التي يمكن العمل عليها بين فرنسا وشمال شرق سوريا في مختلف المجالات مثل الأمن والحوار السياسي ايضاً، أي مساعدة إنسانية يمكن تقديمها في أي جانب من قبل فرنسا لهذا الجزء من سوريا أي شمال وشرق سوريا وشعبها، هناك الكثير لفعله.

وشدد روماتيه نحن ملتزمون جداً بتوسيع نطاق تعاوننا مع الشعب في شمال وشرق سوريا، وقال: "لدينا المسؤولية التي نتشاركها مع أصدقائنا في شمال وشرق سوريا، وهي أخذ وضع المخيمات بعين الاعتبار، والعبء الأمني الثقيل الذي تمثله المخيمات في شمال وشرق سوريا على الإدارة الذاتية، أيضاً مسألة ترحيل مواطنين وخاصة النساء والأطفال، كانت هذه هي المسائل التي ناقشناها اليوم مع أصدقائنا في الإدارة الذاتية".

وفي نهاية اللقاء وقع الجانبان على عقد وثيقة التسليم الرسمية، لتسلم دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 40 طفلاً و15 امرأة من أسر مرتزقة داعش إلى وفد وزارة الخارجية الفرنسية.

(أس/م)

ANHA