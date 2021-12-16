الحزب الديمقراطي الكردستاني يغلق معبر فيش خابور الحدودي مع روج آفا

أغلقت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال ساعات صباح اليوم الخميس معبر فيش خابور المقابل لمعبر سيمالكا في روج آفا بألواح اسمنتية ضخمة.

وكشف القائمون على معبر سيمالكا أن مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني أغلقوا معبر فيش خابور دون إخطارهم بقرار الإغلاق.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أغلق معبر فيش خابور الحدودي عدة مراتٍ سابقاً وفرض الحصار على شعب روج آفا.

كما ورد أن الحزب الديمقراطي الكرستاني أوقف جميع الأعمال والتحركات في المعبر.

لم يستجب الحزب الديمقراطي الكردستاني لمطلب عوائل الشهداء الذي ينظم منذ 73 فعالية اعتصامٍ في سيمالكا للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء، وأغلقت المعبر خلال ساعات الصباح.

(ر)

ANHA