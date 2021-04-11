ألغام مرتزقة تركيا تقتل وتصيب 4 أطفال من عائلة واحدة في ناحية شيراوا بعفرين- تم التحديث

أفاد مراسلونا من المنطقة بانفجار لغم مزروع من قبل مرتزقة الاحتلال التركي في محيط قرية "كوندي مزن" في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة بـ 4 أطفال من أهالي القرية وهم أولاد عمومة، أودى بحياة طفلين فيما أصيب اثنان بجراح بليغة. نقلوا على إثرها إلى مشفى آفرين في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسلونا من إدارة المشفى، أن الطفلين اللذين فقدا حياتهما هما كل من "آزاد إبراهيم حسين البالغ من العمر 12 عاماً، ودليار حمو حسين البالغ من العمر 11 عاماً، أما الطفلان المصابان فهما كل من "حسين إبراهيم حسين البالغ من العمر 10 أعوام، والطفلة نسرين محمد حسين البالغة من العمر 16 عاماً".

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ANHA