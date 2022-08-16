الاحتلال التركي يقصف قرى بينة وصوغانكة وقنيطرة في ناحية شيراوا

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء، قريتي بينة وقنيطرة والمنطقة الحراجية في قرية صوغانكة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة، بالأسلحة الثقيلة.

مؤكداً أن الاحتلال استهدف هذه القرى بأكثر من 30 قذيفة أوبيس، فيما لا يزال القصف مستمراً حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

ويتزامن القصف التركي على قرى ناحية شيراوا، مع استهداف مركز مدينة كوباني وقرى بوبان، سفتك وسيلم وآشمة الواقعة على الحدود السورية التركية غرب مدينة كوباني بالإضافة إلى بلدة الشيوخ فوقاني قبالة مدينة جرابلس المحتلة على الضفة الشرقية لنهر الفرات، وقرية الطويلة غرب ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.

(س ر)

ANHA