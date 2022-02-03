الاحتلال التركي يقصف مدرسة في مقاطعة الشهباء ويلحق أضراراً بها

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذ يومين استهداف قرى مقاطعة الشهباء بالقذائف الصاروخية، وعاود الاحتلال التركي قصف قرية قرامل التابعة لناحية فافين بـ 8 قذائف ما أدى لإلحاق أضرار كبيرة بمدرسة القرية.

هذا وشهدت القرى المتاخمة لخطوط التماس مع الاحتلال التركي منذ يوم أمس قصفاً عنيفاً عبر صواريخ الغراد والقذائف المدفعية.

والقرى التي تعرضت للقصف هي كل من "قرامل ـ غرناطة ـ أم حوش ـ حربل ـ سموقة ـ سد الشهباء ـ حسية ـ شيخ عيسى ـ تل رفعت ـ نيرابية".

ولا يزال القصف مستمراً بشكل متقطع لقرى مقاطعة الشهباء.

(ف إ)

ANHA