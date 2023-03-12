الاحتلال التركي ينشئ مستوطنة جديدة في عفرين المحتلة

في إطار تغيير ديمغرافية عفرين المحتلة، وطمس هويتها الأصلية، بدأت ما تسمى بجمعية "العيش بكرامة" الإخوانية، بالمشاركة مع جمعية تركية، رفضت الكشف عن اسمها، إنشاء مستوطنة جديدة على شكل قرية، على أرض تبلغ مساحتها 10 دونمات، وذلك على أطراف قرية مارته، غرب مركز مدينة عفرين المحتلة.

وذكرت مصادر من عفرين المحتلة، أن العمل جارٍ على إنشاء نحو 100 منزل على مساحة 40 متراً، بالإضافة إلى تشجيع السكن فيها، بتزويدها بكافة المستلزمات.

هذا وتستمر عملية إنشاء المستوطنات في المناطق المحتلة، وخاصة في عفرين، بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة؛ تمهيداً لسلخها عن الأراضي السورية.

(ج س/ ل م)

ANHA