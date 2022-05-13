أهالي قرية تعرضت لهجمات تركية: لن نتخلى عن أرضنا

ورصد مراسلو وكالتنا آراء أهالي قرية خراب عطو التي تعرضت للقصف بعشرات القذائف.

وتعرضت قرية خراب عطو، بالإضافة إلى قرى "الزيارة، وشيوخ فوقاني، وزور مغار، والبياضية، وجلوغلو، وآشمة، وسيلم، وكورعلي، ودكمداش، وسفتك فوقاني وتحتاني، وبوبان، وجارقلي، ودولي الصغير، وأطراف تلة مشته نور "جنوب مدينة كوباني للقصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بأكثر من 200 قذيفة، منذ عصر يوم الخميس حتى ظهر يوم الجمعة، 13 أيار/ مايو الجاري.

وقال المواطن علي خشمان من قرية خراب عطو، إن قصف القرية بدأ من الساعة الرابعة عصراً، انطلاقاً من قواعد دولة الاحتلال التركي في جرابلس والأراضي التركية بينها قاعدة زيري، ولم تكن هناك خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة".

وأوضح علي خشمان أن "هدف القصف هو ترهيب الأهالي في شمال وشرق سوريا الآمنة، وتهجيرهم منها"، مؤكداً أن الأهالي لن يتخلوا عن منازلهم وقراهم وسيتشبثون بأرضهم ولن يتركوها للأعداء".

أما المواطنة زليخة بركل، فتقول: "في كل عام يهاجمنا أردوغان، لكن أرضنا عزيزة علينا ولن نتخلى عنها".

وأردفت "الاحتلال يقصفنا منذ البارحة لتهجيرنا ونصبح لديه لاجئين ليجني المزيد من الأموال".

فيما استنكر المواطن وليد حنيفي صالح هجمات دولة الاحتلال التركي وصمت الدول الضامنة وحكومة دمشق حيالها، وقال إنهم "تعرضوا للقصف منذ البارحة بأكثر من 200 قذيفة".

وتساءل وليد حنيفي صالح: "هل ترغب تركيا العيش وحدها في هذا العالم بحجة أمنها القومي"، مشدداً على ضرورة وضع حد لهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة.

وتقع قرية خراب عطو على الضفة الشرقية لنهر الفرات قبالة مدينة جرابلس المحتلة، وكثيراً ما تتعرض للقصف انطلاقاً من جرابلس أو من قواعد دولة الاحتلال التركي الحدودية.

(ف)

ANHA