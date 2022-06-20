"شبيبة سوريا المستقبل" يعقدون منتدى حواري حول سياسة الإبادة في فترة العثمانية والجمهورية التركية

وشارك في المنتدى، الذي عقد في قاعة حزب سوريا المستقبل في الطبقة أعضاء من المؤسسات المدنية واتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة الطبقة وأعضاء مجلس الشباب بحزب سوريا المستقبل.

بدأ المنتدى بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاها عرض سنفزيون يتحدث عن تاريخ الدولة العثمانية وأطماعها القديمة وحقدها على كافة المكونات مستخدمة ومتسترة تحت مسمى الاسلام ومحاربة الإرهاب".

وخلال المنتدى ناقش الحضور أساليب الدولة العثمانية منذ نشأتها وكيف كانت قبائل واعتمدت الغزو والاعتداء على المناطق المجاورة لهم فبنت إمبراطورتيها العثمانية بسياسة شوفينية توسعية قومية معتمدة على القتل والتهجير والتغيير الديموغرافي.

ولفت المشاركون إلى أن "ما يقوم به اليوم أحفاد العثمانيين الجدد بقيادة طاغية العصر أردوغان من خلال أحلامهم بإعادة أمجاد هذه الإمبراطورية يتبع نفس الأسلوب العدواني التوسعي تجاه دول الجوار ومحاربتها للمشاريع الديمقراطية ومحاولة وأدها ونشر الفتن بين المكونات والأديان بهدف القضاء على أخوة الشعوب".

وأكد المشاركون بالمنتدى على ضرورة تفعيل دور الشبيبة بكافة المجالات، وإبراز دورهم بشكل أكبر وضرورة توعية الشباب.

واختتم المنتدى بيان ختامي تضمن مخرجات المنتدى الحواري قرأه الناطق باسم مجلس الشبيبة بحزب سوريا المستقبل حسن الكنو، وجاء في نص البيان"

ترفض الحركات الشبابية ومجلس الشبيبة لحزب سوريا المستقبل والمرأة الشابة والشبيبة الثورية كافة اشكال الاحتلال وممارساته اللاأخلاقية وخاصة الاحتلال التركي من اعتداءات وتهديدات على مناطق شمال وشرق سوريا.

ومؤكدين على أصرارهم وعزيمتهم على التصدي لهذه الاعتداءات والممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية ولذلك تم وضع خطط عمل للحركات الشبابية بناء على التوصيات ومخرجات المنتدى:

1-تفعيل لجان الحماية الجوهرية

2-تكثيف الندوات الحوارية وتوضيح سياسة تركيا الدموية

3-عقد اجتماعات جماهيرية وشرح سياسة الدولة التركية

4-تفعيل دور الإعلام على كافة الأصعدة

5-افتتاح مخيمات صيفية للفئات الشابة لتلقي التدريبات

6-تنظيم مسيرات على مستوى المناطق

7-بناء مصحات صحية تحت إشراف الشبيبة

8-تكثيف الدورات المغلقة والمفتوحة ودورات خاصة بالمرأة الشابة

9-تفعيل الحرب الشعبية الثورية وشرح دور الشباب فيها

10-عقد اجتماعات للتعريف عن دور الشباب في الأحزاب السياسية.

(س ك/خ)

ANHA