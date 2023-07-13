"عندما تكبر الغرسات" ينال جائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان أورغواي

الفيلم الذي تبلغ مدته ساعة و23 دقيقة من إنتاج كومين فيلم روج آفا، والسيناريو والإخراج للمخرج السينمائي ريكر آزاد كايا، وبالتنسيق مع المخرجين دنيز دريا ومحمد أمين انكزك.

تم تصوير الفيلم في مدينة كوباني خلال صيف 2019 وتدور أحداثه حول قصة بائع لبن مع ولديه الاثنين (حسين وزلال) في مدينة كوباني، حيث يلتقون في الطريق مع طفل يدعى حمودة الذي يبحث عن منزله. وتشهد رحلتهم التي استغرقت يوماً واحداً العديد من المحن ويواجهون مجتمعاً جديداً بعد معركة كوباني.

ولتسليط الضوء على الفيلم والجائزة التي حصل عليها، تحدّث لوكالتنا المخرج السينمائي ريكر آزاد كايا، والذي نوّه في بداية حديثه إلى الظروف التي شهدها تصوير الفيلم قائلاً: "تم تصوير الفيلم في صيف 2019 وأنجز العمل خلال فترة زمنية وجيزة، وكانت معدات التصوير ضعيفة مقارنة بالمعدات السينمائية العالمية، إلا أن هدفنا كان تسليط الضوء على موضوع الفيلم، والعمل الجماعي".

وتحدث كايا عن الشخصيات المشاركة في الفيلم: "هم من مدينة كوباني وليست لديهم أي خبرة في مجال التمثيل. والأسرة كانت مشاركة في معركة كوباني، والطفلان المشاركان في الفيلم هما أخوان، وقد توفي والدهما خلال حرب الشيخ مقصود عام 2016."

شارك الفيلم في 10 مهرجانات عالمية

وأشار كايا إلى أن فيلم "عندما تكبر الغرسات" شارك في 10 مهرجانات عالمية؛ من بينها مهرجان المكسيك للأفلام، ومهرجان مونتفديو العالمي للأفلام، ومهرجان في الصين، وكولومبيا وكاتالونيا والسويد، بالإضافة إلى بعض المهرجانات الكردية، وآخرها كان في مهرجان مونتفديو في الأورغواي والتي حصد فيه جائزة أفضل فيلم طويل، وهذا يُعدّ أحد إنتاجات الثورة، والغاية منه كانت نقل واقع ثورة روج آفا إلى الرأي العام العالمي، والتعريف بواقع السينما الكردية".

المعوقات التي واجهت الفيلم

وحول المعوقات التي واجهها الفيلم أوضح كايا: "في جميع الأعمال واجهنا معوقات وصعوبات ولكن حماس الثورة أغنانا عن ذلك، فتصوير الفيلم تزامن مع شن الاحتلال التركي للهجمات على كري سبي وسري كانيه عام 2019 إلا أننا حاولنا قدر الإمكان الاستعجال في التصوير. وتوقف عمل الفيلم لفترة زمنية، وبعد الهجمات دخل الفيلم في مراحل الإنتاج".

عرض الفيلم

مضيفاً: "كانت الآراء حول الفيلم من قبل السينمائيين والمخرجيين العالميين عموماً إيجابية، وهذا ما خلق لنا الدعم".

وقد عرض فيلم "عندما تكبر الغرسات" للمرة الأولى في مدينة كوباني للأهالي، كما عرض على شعب زاباتيستا خلال مشاركته في مهرجان مكسيك للأفلام وأوضح كايا: "أهدينا الفيلم لروح جميع الأطفال الذين فقدوا حياتهم نتيجة هجمات الاحتلال التركي، والذين تيتّموا خلال ثورة شمال وشرق سوريا، كما عرض في قرى ريف زاباتيستا في المكسيك، وقد منحنا ذلك معنويات عالية".

مختتماً حديثه بالقول: "يتطور العمل السينمائي في كردستان رويداً رويداً، وفي شمال وشرق سوريا بات واضحاً أكثر، ونتمنى أن نحقق العديد من الأعمال الفنية ونسعى لما نطمح إليه".

هذا وتطورت السينما الكردية في شمال وشرق سوريا وفق مفهوم المقاومة والنضال، على الرغم من العقبات والصعوبات التي تواجهها ثورة في شمال وشرق سوريا.

من هو ريكر آزاد كايا؟

والمخرج السينمائي ريكر آزاد كايا من مواليد ولاية آغري بباكور كردستان، ودرس السينما في جامعة انطاليا، وباشر بصناعة الأفلام خلال عام 2013، وقام بتصوير الأفلام الوثائقية للقنوات التلفزيونية، وشارك في عدة أفلام من بينها Ji bo Azadiyê. وعمل كمصور سينمائي ومحرر في العديد من الأفلام القصيرة، بالإضافة لفيلم كوباني كمخرج وممثل.

(م ح)

ANHA