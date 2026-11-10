Xwendekar û mamoste li Fransayê dê careke din dakevin qadan

Li Fransayê protestoyên xwendekarên lîse û zanîngehê didomin. Sendîkayên perwerdehî û rêxistinên xwendekaran ragihandin ku îro dê cardin dakevin qadan û her wiha ji bo 17ê Mijdarê banga xwepêşandan û greveke nû kirin.

Xwendekar û mamoste li Fransayê dê careke din dakevin qadan
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
10 mijdar, 2026   11:52
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li Fransayê protestoyên xwendekarên lîse û zanîngehê yên li dijî reformên perwerdehiyê bênavber, didomin. Tê payîn ku îro ango roja sêşemê, li piraniya bajarên mezin ên Fransayê çalakî bên lidarxistin.

Li Parîsê xwepêşandan dê di saet 14.00an de li Pantheon dest pê bike û heta Place d’Italie bidome.

Beriya niha cihê xwepêşandanê wekî Bastille hatibû diyarkirin, lê piştre xwepêşandan hate qedexekirin. Interfac Île-de-France ku xwe weke desteya giştî ya fakulteyên zanîngehên li Île-de-France pênase dike, biryar da ku bi rêxistinên din ên xwendekaran re tevbigere.

Ev çalakî li Fransayê wekî parçeyekî seferberiya berfireh jî tên nirxandin.

Greva mezin di 17ê Mijdarê de ye

Sendîkayan bi daxuyaniya xwe ya roja duşemê, ji bo 17ê Mijdarê banga grevê kirin û daxwaz kirin ku mûçeyên wan bên zêdekirin.

Sendîkaya Konfederasyona Kar a Giştî (CGT) jî bang li xebatkar, kedkar û ciwanan kir ku li seranserî welêt tev li seferberiyê bibin.

Etîket:

Gotara berê

Deriyê di navbera Îran û Iraqê de vebû

Gotara pêşin

Li Qamişloyê kampanya paqijiyê didome

Nûçeyên Têkildar

Di rojnameyên erebî de peymanên Siûdiyê û Sûriyeyê, tevgera Îsraîlê û aloziya li Sûdanê

Di rojnameyên erebî de peymanên Siûdiyê û Sûriyeyê, tev...

5 mijdar, 2026 - 10:44

NY’yê li ser darvekirinên li Îranê hişyarî da

NY’yê li ser darvekirinên li Îranê hişyarî da

7 mijdar, 2026 - 16:43

Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin

Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin

5 mijdar, 2026 - 19:53

Dadgehên Îranê cezayê darvekirinê li 5 xwepêşanderan birîn

Dadgehên Îranê cezayê darvekirinê li 5 xwepêşanderan birîn

6 mijdar, 2026 - 10:59

Li Bender Ebas û Girava Qeşem ên Îranê teqîn

Li Bender Ebas û Girava Qeşem ên Îranê teqîn

8 mijdar, 2026 - 23:27

Li Amerîkayê helîkopterek ket xwarê

Li Amerîkayê helîkopterek ket xwarê

5 mijdar, 2026 - 10:59