Kampanyaya ‘Ji darvekirinan re na’ di hefteya 146’an de ye

Kampanyaya ‘Sêşema ji darvekirinan re na’ grevên birçîbûnê yên heftane li 66 girtîgehên Îranê didomîne. Kampanyayê bi gotinên; “Makîneya darazê kuştinê didomîne” diyar kir ku di mehek de ji 40’î zêdetir mirov hatine darvekirin.

Kampanyaya ‘Ji darvekirinan re na’ di hefteya 146’an de ye
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
10 mijdar, 2026   13:23
NAVDNDA NÛÇEYAN
+

Endamên kampanyaya ‘Sêşema ji darvekirinan re na’ di hefteya xwe ya 146’an de li 66 girtîgehên li seranserê Îranê dest bi greva birçîbûnê kirin.

Di daxuyaniya kampanyayê ya vê hefteyê de hat ragihandin ku di navbera roja 3’yê Mijdarê û Yekşema 8’ê Mijdarê de 6 kes hatine darvekirin. Li gorî daxuyaniyê, di mehek de hejmara kesên hatine darvekirin ji 40’î derbas bûye û ji roja Sêşemê vir ve herî kêm 15 kes hatine darvekirin; ji vana 6 jê girtiyên siyasî bûn.

ZEXT Û DARVEKİRİN DİDOMİN

Di berdewama daxuyaniyê de wiha hat gotin: “Roja Sêşemê, 1’ê Mijdarê, rejîma darvekirin û zextê du girtiyên serhildana meha Çileyê, Emîr Huseyîn Malekî û Emîr Huseyîn Îbrahîmî, li Îsfahanê; roja Şemiyê welatiyê Belûc Mihemed Arif Şahbakş û roja Yekşemê jî Hesen Deoband, Hemîd Kazemî û Reza Zenganeh li Kerecê darve kirin. Çend roj berê cezayê darvekirinê yê Hesen Deoband û Hemîd Kazemî, ligel eşkerekirina îşkence û darvekirinên sexte, hat ragihandin û rejîmê ew bêyî derengmayîn darve kirin.”

Bİ ÎŞKENCEYÊ HAT KUŞTİN

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku di bûyereke din de, îşkencekaran Hedayet Lalrizadeh li navenda binçavkirinê ya ewlehiyê ya Ehwazê bi îşkenceyê kuştine û cenazeyê wî li çolên Xuzistanê hiştine, wiha hat gotin:

“Li gorî daneyên hatine belavkirin, hejmara darvekirinên di meha Mijdarê de 40 derbas kiriye û ji roja Sêşemê vir ve herî kêm 15 kes hatine darvekirin, ji vana 6 jê girtiyên siyasî bûn.

CEZAYÊN MİRİNÊ

Hikûmeta ku ji serhildana gel ditirse, hefteya borî di nav de Amir Husên Mûsewî, Emîr Riza Rezayî, Wehîd Qehremanî, Mehdî Celalî, Homayûn Şebankareh, Wehîd Xodrîxa, Husên Resûlînesab, Mehdî Zerîf, Metîn Şabanî, Amirî, Amirî, Amirî, Metîn Şabani Ebolfazl Sedaghat, Mihemed Mehdî Parsa û Huseyîn Meihamî cezayê darvekirinê da çend girtiyên siyasî.

Di nav van girtiyan de girtiyên bênav û yên mîna Mehdî Zengane yê 20 salî ku li Girtîgeha Şeyban a Ehwazê ye û cezayê darvekirinê lê hatiye birîn ji ber xemsariya medyayê nav û rewşa wî nehatiye dîtin hene. Mehdî tenê mînakeke ku gelek ciwanên mîna wî di girtîgehên Îranê de bêyî dengê wan ji hêla civakê ve bê bihîstin, bi xetera darvekirinê re rûbirû ne.

Girtîgehên Vakilabad, Şeyban, Adelabad, Qizilhîsar, Evîn, Dîzelabad, Lakan, Dastgerd li Îsfahanê, Gietîgeha Navendî ya Zahedanê, Urmiyê, Kerec û girtîgehên din ên li welat tijî ciwanên ku bi tohmetên wek ‘muharebeh/dijminatiya li hemberî Xwedê’ û ‘gendeliyê’ tên sûcdarkirin li benda cezayê darvekirinê ne.”

Di daxuyaniyê de hat destnîşnakirin ku ev ciwan nifşek in ji bo mafê xwe yê çarenûsî derketine kolanan, daxwaza azadî, wekhevî û jiyana bi rûmet kirine û ji bo bidestxistina mafên xwe yên mirovî û bingehîn rabûne ser piyan û daxuyanî wiha bi dawî bû:

“Me şahidiya nerazîbûneke zêde ya cîhanî li dijî darvekirin û kiryarên dermirovî yên li Îranê kir. Rapora herî dawî ya ku Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî pêşkêşî Civata Giştî kir jî nîşan dide ku darvekirin zêde bûne û rewşa girtiyan li Îranê xirabtir bûye.”

Etîket:

Gotara berê

Li Girkê Legê û Rimêlan xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin

Gotara pêşin

‘Roja pêncşemê karwanekî koçberan bi rê dikeve’

Nûçeyên Têkildar

Li Şerîda Xezayê kesek hat kuştin û 19 birîndar bûn

Li Şerîda Xezayê kesek hat kuştin û 19 birîndar bûn

9 mijdar, 2026 - 23:30

Zextên şer û hevsengiyan li Rojhilata Navîn rojeve medyayê bû

Zextên şer û hevsengiyan li Rojhilata Navîn rojeve medy...

10 mijdar, 2026 - 09:18

Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin

Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin

6 mijdar, 2026 - 10:23

Parlamentoya Tirkiyeyê Peymana Mekeyê erê kir

Parlamentoya Tirkiyeyê Peymana Mekeyê erê kir

6 mijdar, 2026 - 14:32

Deriyê di navbera Îran û Iraqê de vebû

Deriyê di navbera Îran û Iraqê de vebû

10 mijdar, 2026 - 11:06

Rojnameyên erebî nakokiyên Başûrê Kurdistanê û hilbijartinên DYA‘yê nirxandin

Rojnameyên erebî nakokiyên Başûrê Kurdistanê û hilbijar...

6 mijdar, 2026 - 10:06