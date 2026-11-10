‘Roja pêncşemê karwanekî koçberan bi rê dikeve’

Komîteya Koçberên Serêkaniyê da zanîn ku dê roja pêncşemê karwanekî din ê koçberan bi rê bikeve.

‘Roja pêncşemê karwanekî koçberan bi rê dikeve’
ROJANE
10 mijdar, 2026   13:43
HESEKÊ
+

Li gorî Komîteya Koçberên Serêkaniyê ji ajansa me re da zanîn, karwanekî din ê koçberên ji gundewarên Serêkaniyê, Til Temir û Zirganê dê roja pêncşemê ber bi warên xwe ve bi rê bi keve.

Li gorî komîteyê, 370 malbatên koçber ên li kampan dimînin xwe amade dikin ku vegerin.

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Kampanyaya ‘Ji darvekirinan re na’ di hefteya 146’an de ye

Gotara pêşin

Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyasî dike

Nûçeyên Têkildar

Li Dêrazorê di gulebaranê de kesek hat kuştin

Li Dêrazorê di gulebaranê de kesek hat kuştin

8 mijdar, 2026 - 17:16

Lêkolînera ji Misrê: Hilbijartinên Îsraîlê prensîbên wê yên stratejîk naguherîne

Lêkolînera ji Misrê: Hilbijartinên Îsraîlê prensîbên wê...

7 mijdar, 2026 - 08:05

Li Helebê du malbat bi hev ketin: Kuştî û birîndar hene

Li Helebê du malbat bi hev ketin: Kuştî û birîndar hene

8 mijdar, 2026 - 19:25

 ‘Ji bo zimanê kurdî divê têkoşîna siyasî were xurtkirin‘

 ‘Ji bo zimanê kurdî divê têkoşîna siyasî were xurtkirin‘

9 mijdar, 2026 - 07:34

Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyasî dike

Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyas...

10 mijdar, 2026 - 13:47

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas bibin girtin

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas b...

8 mijdar, 2026 - 11:04