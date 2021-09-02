قوات تحرير عفرين: مقتل 12 محتل بينهم 3 جنود أتراك

أصدرت قوات تحرير عفرين HRE، اليوم الخميس، بياناً إلى الرأي العام، بشأن سلسلة العمليات التي نفذتها.

وجاء في نص البيان:

"رداً على هجمات الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها نفذت قواتنا عمليات مؤثرة في الفترة ما بين 27 و 31آب؛ وفي هذا السياق؛ داهمت قواتنا في الـ 27 من أب قاعدة لمرتزقة الاحتلال في محيط قرية داغليباش التابعة لبلدة الباب، أسفرت عن مقتل 5 محتلين وإصابة 3 آخرين.

في الـ 29 آب الماضي أصيب 2 اثنان من المرتزقة في عملية نفذت في عفرين. وفي اليوم نفسه نفذت في إعزاز عملية تفجير لغم استهدفت أحد قادة مرتزقة الجبهة الشامية، وأسفرت العملية عن مقتل هذا المرتزق ومرتزق آخر بالإضافة إلى إصابة مرتزقين آخرين وتدمير سيارة.

في يوم 30 آب قتل مرتزقان و أصيب أربعة آخرين نتيجة عملية نفذت في حي الأشرفية في عفرين.

في 31 آب نفذت عملية استهدفت قاعدة للجيش التركي المحتل في قرية هزوان التابعة لناحية الباب وأسفرت هذه العملية عن مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين.

أسفرت هذه العمليات عن مقُتل 12 محتل بينهم 3 جنود أتراك على الأقل و إصابة 16 محتل".

(ر)

ANHA