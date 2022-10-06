مصادر أمنية تكشف لوكالتنا نتائج العملية الأمريكية في قرية ملوك سراي

قالت مصادر أمنية لوكالتنا، أن القوات الأميركية نفذت في ساعات الصباح الباكر، عملية إنزال جوي في نقطة بقرية ملوك سراي الواقعة جنوب شرق مدينة قامشلو، وتحت سيطرة حكومة دمشق.

وفق المصادر فإن عملية الإنزال الجوي جرت عبر مروحيات ا، مما أسفر عن مقتل المدعو أبو حايك الذي عثر على جثته بالقرب من نهر في القرية، كما ألقي القبض على زوجته وأبنائه، فيما أصيب المدعوان بشار إبراهيم الإبراهيم وقصي لقمان درويش.

وبحسب ما أفادت المصادر نفسها فإنه بالرغم من أن العملية جرت في منطقة واقعة تحت سيطرة قوات حكومة دمشق، واستهدفت أتباع حكومة دمشق، إلا أن ذات المصادر التي تحدثت لوكاتنا أفادت أن العملية استهدفت أشخاصاً من مرتزقة داعش.

الجدير بالذكر أنه لم تدلي أي جهة رسمية بأي تصريح حول العملية.

(س ر)

ANHA