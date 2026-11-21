آلاف البرتغاليين يتظاهرون في لشبونة احتجاجاً على غلاء المعيشة تحليق طيران حربي يُرجّح أنه إسرائيلي في أجواء الجنوب السوري البحرين تعلن تضرر منشأة صناعية باستهداف إيراني دوي انفجار قوي قبالة سواحل مدينة سيريك جنوبي إيران ندوة في دمشق تناقش المرسوم رقم 13 والضمانات الدستورية لتعلّم اللغة الكردية تظاهرات في فرنسا للسبت السادس على التوالي احتجاجاً على غلاء المعيشة قتلى وجرحى في حوادث بحمص واللاذقية ودير الزور واشنطن تنفي إصابة مقاتلة أميركية بصاروخ إيراني هجوم يستهدف ناقلتي نفط قبالة عُمان وإيران تعلن إسقاط مسيّرة أميركية فوق قشم مقتل شابين بانفجار ألغام ومخلفات حرب في ريف حلب توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة الأوسط غارات إسرائيلية وتفجيرات في جنوب لبنان رغم التفاهمات الأمنية حاجز وتوغلات وتحليق حربي إسرائيلي في أجواء القنيطرة مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 17 آخرين في قطاع غزة