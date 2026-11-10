Zextên şer û hevsengiyan li Rojhilata Navîn rojeve medyayê bû

 Medyaya Erebî li ser siberoja hevsengiyên siyasî û leşkerî li Rojhilata Navîn nivîsî. Li aliyekî rêveberiya Trump di derbarê şerekî bi Îranê re bi zexta navxweyî re rû bi rû ye, li aliyekî din li Îsraîl rewşa siyasî tê guhertin.

Zextên şer û hevsengiyan li Rojhilata Navîn rojeve medyayê bû
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
10 mijdar, 2026   09:18
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Rojnameyên Erebî yên îro mijara rûbirûbûna Amerîka-Îranê û veguherînên siyasî yên di nav Îsraîlê de nirxandin.

ŞERÊ BI ÎRANÊ RR DI NAVBERA HESABÊN TRUMP Û DERFETÊN ÇARESERIYÊ DE

Rojnameya El Şerq El Ewsat, di gotarek bi sernavê "Trump Di Navbera Şer û Kêmkirina Rageşiyê de" de, bandorên windakirina Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) Donald Trump di hilbijartinên navîn de û bandora wê li ser hesabên wî yên di derbarê Îranê de nîqaş kir û destnîşan kir ku Tehran encaman wekî nîşanek redkirina dengdêrên Amerîkî ya berdewamkirina şer dibîne.

Rojnameya Urdunî Al Rai, di gotareke bi sernavê "Vebijarkên Trump di Rûbirûbûna bi Îranê re" de, rêyên berdest ji bo rêveberiya Amerîkayê, ji ji nû ve destpêkirina operasyonên leşkerî bigire heya pêkanîna êrişên sînorkirî, an jî vegera danûstandinan û berdewamiya zexta aborî, nirxand. Rojnameya Independent Arabia raporeke şîroveyê bi sernavê "Trump hêzeke Erênî Ber bi Dawîkirina Nakokiyê bi Îranê re" weşand, ku bal kişand ser nakokiya berdewam a di navbera Washington û Tehranê de li ser şertên bidawîkirina şer, bi taybetî cezayên Amerîkî û pêşniyara Îranê ya rawestandina pevçûnê û vekirina Tengava Hormuzê, li hember israra Dewletên Yekbûyî ya li ser çareserkirina pirsgirêka nukleerî.

ÎSRAL.. SIBEROJA NETANYAHU Û SÎNORÊN GUHERTINÊ BI EISENKOT RE

Rojnameya Lubnanî El Şerq, di gotareke bi sernavê "Eisenkot: Guhertoyek Nerm: Ji Serokwezîrê Îsraîlî yê Destnîşankirî Tê Pêwîst Kirin ku Bi Çend Pirsgirêkan Re Rûbirû Bibe", li ser cûdahiyên di navbera nêzîkatiya Eisenkot û polîtîkayên Netanyahu de, bi taybetî di mijûlbûna bi pirsgirêkên ewlehî û herêmî de, nîqaş kir.

Di analîzek din de, rojnameya Misrî Al Youm Al Sabi, di gotarek bi sernavê "Eisenkot Dikare Leza Şer Bêyî Guhertina Nêzîkatiya Dagirkirinê Hêdî Bike" de, nirxandinên rêveberê Navenda Lêkolînên Deryaya Navîn nîqaş kir, ku bawer dike ku guhertina di serokatiya Îsraîlê de dibe ku bi rêbazên birêvebirina pevçûnan bêyî ku bandorê li armancên stratejîk bike ve sînordar be.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Çîgdem Dogû: Niha dema Xweparastına jinane

Gotara pêşin

Piştî pevçûnan li Wadî Bereda aramî çêbû

Nûçeyên Têkildar

Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist

Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist

4 mijdar, 2026 - 20:14

Di teqîna li kargeha HABAŞ’ê ya li Îzmîrê de 16 kesan jiyana xwe ji dest dan

Di teqîna li kargeha HABAŞ’ê ya li Îzmîrê de 16 kesan j...

9 mijdar, 2026 - 21:37

Li Bender Ebas û Girava Qeşem ên Îranê teqîn

Li Bender Ebas û Girava Qeşem ên Îranê teqîn

8 mijdar, 2026 - 23:27

Rejîma Îranê 3 xwepêşanderan bi darve kir

Rejîma Îranê 3 xwepêşanderan bi darve kir

8 mijdar, 2026 - 10:14

Li girava Qeşmê teqîn rû dan

Li girava Qeşmê teqîn rû dan

7 mijdar, 2026 - 23:50

Li Japonyayê bi pileya 5,7 erd hejiya

Li Japonyayê bi pileya 5,7 erd hejiya

8 mijdar, 2026 - 11:24