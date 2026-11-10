Piştî pevçûnan li Wadî Bereda aramî çêbû

Piştî pevçûnên ku duh (9 Mijdar) li Wadî Bereda ya gundewarê Şamê rû daye, li herêmê aramî çêbûye û hêzên ewlehiyê li seranserî herêmê belav bûye.

Piştî pevçûnan li Wadî Bereda aramî çêbû
ROJANE
10 mijdar, 2026   09:54
ŞAM
+

Nûçegehanên ajansa me diyar kirin ku piştî pevçûnên duh di navbera Hêzên Ewlekariya Hundirîn û komên çekdar ê nenas, vê sibehê bi awayeke girseyî hêzên ewlekariyê derbasî herêma Wadî Bereda yê gundewarê Şamê bûn û li herêmê hatin belavkirin. 

Hîn zirarên ku ji ber pevçûnan derketine holê nehatine diyarkirin, Hêzên Ewlekariya Hundirîn jî der barê bûyerê de tu daxuyanî nedane.

Li gorî agahiyên hatine parvekirin, piştî hatina Hêzên Ewlekariyê ji bo herêmê, herêm aram bûye.

(sb)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Zextên şer û hevsengiyan li Rojhilata Navîn rojeve medyayê bû

Nûçeyên Têkildar

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdullah Ocalan têrê nake

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdu...

10 mijdar, 2026 - 02:35

Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin

Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin

8 mijdar, 2026 - 15:03

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas bibin girtin

Urdinê 4 kesên dixwestin bi qaçaxî ji Sûriyeyê derbas b...

8 mijdar, 2026 - 11:04

Li gundewarê Şamê pevçûnên dijwar

Li gundewarê Şamê pevçûnên dijwar

9 mijdar, 2026 - 22:37

El Şeybanî plana şandina hêzan bo Yemenê derewand

El Şeybanî plana şandina hêzan bo Yemenê derewand

9 mijdar, 2026 - 17:27

Li Sûriyeyê bêkarî ji sedî 60’î derbas kiriye

Li Sûriyeyê bêkarî ji sedî 60’î derbas kiriye

8 mijdar, 2026 - 03:05