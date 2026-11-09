Li gundewarê Şamê pevçûnên dijwar

Li bajarokê Wadî Bereda yê gundewarê Şamê pevçûnên dijwar rû dan. Agahiyên der barê sedemên pevçûnê û endamên wê de nehatin bidestxistin.

Li gundewarê Şamê pevçûnên dijwar
ROJANE
9 mijdar, 2026   22:37
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî çavkaniyên xwecihî, vê êvarî li bajarokê Wadî Bereda yê gundewarê Şamê di navbera hêzên ewlekariyê û komeke çekdarên nenas de pevçûnên dijwar rû dan.

Çavkaniyan diyar kir ku aloziyek li bajarokê heye. Heta niha sedemên pevçûnan û encamên wê nehatine zanîn.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li Dêrazorê teqîn

Gotara pêşin

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 10-11-2026

Nûçeyên Têkildar

Hikumeta veguhêz: Belavkirina mazotê li 3 parêzgehan dest pê kiriye

Hikumeta veguhêz: Belavkirina mazotê li 3 parêzgehan de...

9 mijdar, 2026 - 14:44

Li gundewarên Quneytrayê hêzên Îsraîlê xaleke din danî

Li gundewarên Quneytrayê hêzên Îsraîlê xaleke din danî

7 mijdar, 2026 - 11:01

Lêkolînera ji Misrê: Hilbijartinên Îsraîlê prensîbên wê yên stratejîk naguherîne

Lêkolînera ji Misrê: Hilbijartinên Îsraîlê prensîbên wê...

7 mijdar, 2026 - 08:05

Hêzên Îsraîlê ketin gundewarên Derayê û xaleke kontrolê li gundewarên Quneytrayê danî

Hêzên Îsraîlê ketin gundewarên Derayê û xaleke kontrolê...

9 mijdar, 2026 - 09:50

Li Dêrazorê teqîn

Li Dêrazorê teqîn

9 mijdar, 2026 - 21:58

Zanîngeha Rojava dê encama qebûlkirina zanîngehê ji nû ve binirxîne

Zanîngeha Rojava dê encama qebûlkirina zanîngehê ji nû ...

7 mijdar, 2026 - 15:12