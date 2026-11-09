Li Şerîda Xezayê kesek hat kuştin û 19 birîndar bûn

Di êrişên dronên Îsraîlê û gulebarandinên li deverên cuda yên Şerîda Xezayê de kesek hat kuştin û 19 kesên din birîndar bûn.

Li Şerîda Xezayê kesek hat kuştin û 19 birîndar bûn
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
9 mijdar, 2026   23:30
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Artêşa Îsraîlê li deverên cuda yên Şerîda Xezayê gulebarandin û bi dronan êriş kirin, di encamê de kesek hat kuştin û 19 kes jî birîndar bûn.

Li gorî çavkaniyek tibî, di êrişa droneke Îsraîlê li dijî kombûneke sivîlan li bajarokê Ceblaya El Nezlê yê bakurê Şerîda Xezayê de Wehîb Xelîl El Edhem (55) hat kuştin.

Li Xezayê ji ber êrişa droneke Îsraîlê li dijî kombûna welatiyan li taxa Reyês li nêz çatrêya Teyeran a taxa Sebra de 10 kes birîndar bûn

Li bakurê Şerîda Xezayê de jî, di êrişa dronekê li dijî kombûneke sivîlan li Hola Teyêb a herêma Faloca ya rojavayê bajarokê Ceblaya de 3 kes birîndar bûn.

Li herêma Sûdaniyê ya rojavayê bajarokê Beyt Lahiya 3 kes ji ber êrişa dronekê de birîndar bûn.

Li gorî çavkaniyek tibî ji Nexweşxaneya Nasir a Xan Yûnisê, di gulebarandina Îsraîlê li kombûna “Medînet Hemed” de ciwanek birîndar bû.

(f)

Etîket:

Gotara berê

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 10-11-2026

Nûçeyên Têkildar

Di êrişa Ukraynayê de 2 kes hatin kuştin

Di êrişa Ukraynayê de 2 kes hatin kuştin

3 mijdar, 2026 - 23:41

Li giraveke Spanyayê rewşa awarte

Li giraveke Spanyayê rewşa awarte

7 mijdar, 2026 - 22:04

Hilbijartinên DYA: Demokrat 237 kursî, Komarger 139 kursî

Hilbijartinên DYA: Demokrat 237 kursî, Komarger 139 kursî

4 mijdar, 2026 - 23:24

Li Japonyayê bi pileya 5,7 erd hejiya

Li Japonyayê bi pileya 5,7 erd hejiya

8 mijdar, 2026 - 11:24

Parlamentoya Belçîkayê têkildarî ‘penaberên neqanûnî’ pêşnûmeyek pejirand

Parlamentoya Belçîkayê têkildarî ‘penaberên neqanûnî’ p...

6 mijdar, 2026 - 13:35

Medyaya Erebî bandorên şerê bi Îranê re bi siberoja rêveberiya Trump ve girêda

Medyaya Erebî bandorên şerê bi Îranê re bi siberoja rêv...

4 mijdar, 2026 - 09:56