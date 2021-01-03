تشكيل لجنة استشارية لحل أزمة اختيار السلطة في ليبيا

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن اللجنة التي ستتكون من 18 عضوًا من مختلف الأقاليم والانتماءات السياسية، ستكون مهمتها الرئيسة مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى، مشددة على أن ولاية هذه اللجنة ستكون محددة زمنيًّا بشكل صارم.

ولم يتوصل المشاركون في ملتقى الحوار السياسي في تونس بعد شهرين ونصف من انطلاق أعماله، إلى التفاهمات المنتظرة منهم والمخطط لها، باستثناء الاتفاق على إجراء انتخابات في نهاية العام الجاري، حيث لا يزال توحيد السلطة التنفيذية يواجه عقبات كبيرة بسبب الخلافات على آليات اختيار وتوزيع المناصب القيادية.

(ي ح)