ثلاث وفيات و٥٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لرجل من الحسكة وآخر من قامشلو وثالث من تربه سبيه.

وأضاف مصطفى أنه تم تسجيل ٥٢ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتتوزع على الشكل التالي:

١٧ حالة في الحسكة

١٦ حالة في ديرك

٥ حالات في قامشلو

٥ حالات في كركى لكي

٣ حالات في الدرباسية

حالة واحدة في عامودا

حالة واحدة في تل كوجر

حالة واحدة في الرميلان

٣ حالات في الرقة

في حين ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٨ حالات شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٦٧٠ حالة، منها ٦٧ حالة، وفاة و ٤٣٧ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA