قسد تكشف حصيلة هجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا خلال آب

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً، كشفت فيه حصيلة هجمات واعتداءات الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا خلال شهر آب 2022، جاء فيه:

"استمرت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها، خلال شهر آب، في شن هجماتها واعتداءاتها على أهالي شمال وشرق سوريا، والتي أسفرت عن استشهاد العديد من المدنيين، بالإضافة إلى وقوع جرحى، وتدمير لمنازلهم وإلحاق أضرار بالغة بالمراكز والمؤسسات الخدمية المدنية مثل المطاحن، وكذلك دور العبادة، مثل الكنائس والمدارس، كما استهدف الاحتلال السيارات المدنية والمزارعين العاملين في حقولهم.

استخدمت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها شتى صنوف الأسلحة في هجماتها، من المدافع والرشاشات الثقيلة والدبابات وسلاح الدوشكا والقناصة وقذائف “البومبتار”، واعتمد بشكل رئيس على الطائرات المسيّرة “الدرون” في استهداف السيارات والمراكز المدنية، فضلاً عن محاولاته القيام بعمليات تسلل والتي أحبطتها قواتنا.

وفيما يلي حصيلة هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته خلال شهر أغسطس/ آب:

1– ريف عفرين الجنوبي:

ويضم قرى تابعة لناحية شيراوا، أهمها: (بينه/ إبين، وآقيبه/ عقيبه، وجتل زيارته/ الزيارة، تنب، مياسه،..)، وجاءت حصيلة الهجمات التي تم رصدها كالتالي:

– عدد الاستهدافات: 24 مرة بالمدفعية الثقيلة والدبابات والصواريخ والهاون.

– عدد القذائف التي سقطت: 766 قذيفة مدفعية ودبابات وهاون.

– عدد الإصابات: إصابة طفل مهجّر من قرية (باصله/ باصلحايا) من ناحية شيراوا، بالإضافة إلى عنصر من قوات حكومة دمشق. كما ألحقت أضراراً بالغة بممتلكات المدنيين.

2 – مناطق الشهباء:

تعرضت مناطق الشهباء خلال شهر آب، لقصف عنيف من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته، وتركز القصف على بلدة تل رفعت، والقرى التابعة لها، وتسبب في استشهاد عدد من المدنيين وجرح آخرين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بممتلكاتهم، وجاءت حصيلة الهجمات كالتالي:

– عدد الاستهدافات: 46 مرة.

– عدد مرات الاستهداف بالطائرات المسيّرة: 3 مرات، إحداها لسوق داخل بلدة تل رفعت، وأخرى استهدفت فيها نقطة لقوات حكومة دمشق وخلفت أضراراً مادية.

– عدد القذائف التي سقطت: 623 قذيفة مدفعية ودبابات وصواريخ، والتي تم رصدها فقط.

– عدد الشهداء: 6 شهداء من ضمنهم طفلة واحدة وامرأة واحدة و3 مدنيين آخرين وعسكري واحد.

– عدد الجرحى: 16 مدنياً، بينهم 6 نساء. كما ألحقت أضرار مادية كبيرة بممتلكات المدنيين.

3 – بلدة عين عيسى وريفها:

كانت بلدة عين عيسى، وخاصة ريفها، عُرضةً لهجمات مكثفة للاحتلال التركي ومرتزقته، حيث لم يمر يوم إلا وتم استهداف إحدى القرى بريفها، بالإضافة إلى الطريق الدولية (M4)، وجاءت الحصيلة على الشكل التالي:

– عدد مرات الاستهداف: 41 مرة، بالمدفعية الثقيلة والدبابات والصواريخ وقذائف “البومبتار” والرشاشات الثقيلة والدوشكا.

– عدد مرات الاستهداف بالطائرات المُسيّرة: 2 مرة.

– عدد القذائف التي سقطت: 412 قذيفة متنوعة.

– الأضرار: إلحاق أضرار بالغة بممتلكات المدنيين، وبمحطتي ضخ المياه في قريتي “الهيشة” و”الفاطسة”، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عنهما، وكذلك عن قرى في ريف تل أبيض الغربي.

4 – مدينة تل تمر وريفها:

تعرض ريف مدينة تل تمر لهجمات واستهدافات من قبل الاحتلال التركي، عبر جميع أنواع الأسلحة، وخاصة المدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات المسيّرة، وأسفرت عن استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، وإلحاق أضرار مادية بأبراج الاتصالات وممتلكات المدنيين. وجاءت الحصيلة كالتالي:

– عدد مرات الاستهداف: 25 مرة.

– عدد مرات الاستهداف بالطائرات المُسيرة: 3 مرات.

– عدد الشهداء المدنيين: 6 شهداء، بينهم 4 طالبات مدرسة.

– عدد الشهداء العسكريين: مقاتلان من المجلس العسكري السرياني.

– عدد الجرحى: 5 مدنيين، بينهم طفل و3 عناصر من قوات حكومة دمشق، بينهم ضابط برتبة ملازم. كما ألحقت أضرار كبيرة بممتلكات المدنيين وأبراج الاتصالات.

5 – قامشلو وريفها:

استهدف الاحتلال التركي أحياء مكتظة بالسكان في مركز مدينة قامشلو عبر الطائرات المسيّرة، أسفرت عن استشهاد عدد من المدنيين، كما استهدف بالمدفعية الثقيلة (الأوبيس) ريفها، وخاصة منطقتي الدرباسية وتربه سبيه، وجاءت حصيلة الهجمات والاستهدافات كالتالي:

– عدد مرات الاستهداف: 24 مرة، منها 8 مرات لمدينة الدرباسية، و4 مرات لمدينة تربه سبيه.

– عدد مرات الاستهداف بالطائرات المسيّرة: 3 مرات، منها لسيارتين مدنيتين، إحداها داخل حي وسط مدينة قامشلو، وأخرى في ريفها.

– عدد القذائف التي سقطت: 43 قذيفة متنوعة.

– عدد الشهداء المدنيين: 5 أشخاص، بينهم طفلان.

– عدد الشهداء العسكريين: 9 مقاتلين، بينهم 4 مقاتلين من قوات الدفاع الذاتي، كانوا يقومون بمهمة حراسة مشفى لأمراض “كوفيد – 19” بمركز مدينة قامشلو.

– عدد الجرحى: 19 جريحاً، بينها 3 عسكريين، وفتاة كانت تعمل في الأراضي الزراعية، وامرأتان، وراعٍ للأغنام، كذلك أصيب 8 أطفال، وعنصر من قوات النظام.

6 – مدينة كوباني وريفها:

كانت مدينة كوباني وريفها أيضاً في مرمى استهدافات قوات الاحتلال التركي وعدوانه، حيث قصف عبر قذائف المدفعية الثقيلة أحياء مكتظة بالسكان داخل المدينة، بالإضافة إلى تعرض ريفها لقصف عنيف بالمدفعية والدبابات والصواريخ، ما أسفر عن استشهاد مدنيين، كما استهدف الطيران الحربي للاحتلال نقطة لقوات النظام السوري في ريف كوباني، أدى إلى سقوط قتلى من عناصره، وجاءت الحصيلة كالتالي:

– عدد مرات الاستهداف: 4 مرات، منها استهداف من قبل مدرعة تابعة للاحتلال التركي.

– عدد مرات الاستهداف بالطيران الحربي: مرة واحدة.

– عدد الشهداء: مدنيان أحدهما طفل، بالإضافة إلى مقتل 4 عنصراً من قوات حكومة دمشق.

– عدد الجرحى: 5 أشخاص بينهم طفل، و3 عناصر من قوات حكومة دمشق. كما ألحق القصف أضراراً بالغة بممتلكات المدنيين، منها منزل مواطن كانت قد بُتِرت ساقه في قصف للاحتلال مطلع هذا العام.

7 – بلدة عامودا وريفها:

وسع الاحتلال التركي دائرة استهدافاته على شمال وشرق سوريا، وتكاد لم تسلم بلدة أو قرية من هجماته العدوانية، فطال القصف بلدة عامودا وريفها، عبر الطائرات المُسيّرة والمدفعية الثقيلة والدبابات، ما أسفر عن استشهاد عدد من العسكريين، كما استهدف طاقماً صحفياً تابعاً لقناة “ROJAVA Tv.”، وجاءت حصيلة الهجمات على الشكل التالي:

– عدد مرات الاستهداف: 5 استهدافات بالمدفعية الثقيلة.

– عدد مرات الاستهداف بالطائرات المُسيّرة: 3 مرات، منها نقطة لقوات الدفاع الذاتي، وأخرى لقوات حكومة دمشق.

– عدد الشهداء: 5 مقاتلين من قوات الدفاع الذاتي.

8 – ريف تل أبيض الغربي:

استهدف الاحتلال التركي قرى في الريف الغربي لمدينة تل أبيض المحتلة من قبله، بهدف دفع سكان القرى إلى النزوح عنها، ليتسنى له احتلالها، وجاءت حصيلة الهجمات على الشكل التالي:

– عدد مرات الاستهداف: 6 مرات.

– عدد القذائف التي سقطت: 18 قذائف.

9 – مدينة منبج وريفها:

مدينة منبج وريفها أيضاً، تعرضتا لقصف بالمدفعية الثقيلة والهاون، حيث استهدف الاحتلال التركي قرى في الريف الشمالي للمدينة، أسفر عن إلحاق أضرار مادية بممتلكات المدنيين، وجاءت حصيلة القصف كما يلي:

– عدد مرات الاستهداف: 2 مرة.

– عدد القذائف التي سقطت: 55 قذيفة.

(ل م)