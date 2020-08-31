مسد يكشف لـ هاوار عن نتائج اجتماعهم مع الخارجية الروسية

وعقد وفد مشترك من مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية لقاء مع وزارة الخارجية الروسية، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم مشتركة.

وحول نتائج هذا اللقاء صرح لوكالتنا نائب رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية حكمت حبيب قائلًا: "تم النقاش مع وزارة الخارجية الروسية حول الوضع السياسي بشكل عام والعملية السياسية وفق القرار 2254، وأيضًا تفعيل الحوار السوري – السوري".

وكشف حبيب "الخارجية الروسية أكدت أنها سوف تدعم مشاركة شمال شرق سوريا في العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة، إن كان على مستوى مجلس سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية، وأكدوا بأنهم سيتواصلون مع المبعوث الأممي غير بيدرسون بشكل مباشر ومع المنصات الأخرى من أجل ذلك".

وأوضح حكمت حبيب قائلًا: "ما فهمناه من الخارجية الروسية أن لديهم إدراك بأنه لا يمكن إنجاز الحل السياسي في سوريا دون مشاركة كل السوريين، وعلى وجه الخصوص مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية".

وأضاف حبيب أن لافروف أكد على أحقية مجلس سوريا الديمقراطية في العملية السياسية وأن الحل دون ذلك سيكون منقوصًا إن كان في اللجنة الدستورية أو آستانا أو جنيف أو أي حوار بشأن سوريا.

وحول الأمور الأخرى التي تمت مناقشتها قال حبيب: "تم مناقشة الأوضاع الميدانية بشكل مفصل، وما يخص الاعتداءات التركية على المناطق المتفق عليها بين روسيا وتركيا، وأوضحنا لهم أن الاعتداءات التركية ما زالت مستمرة، خصوصًا على طريق الـ M4 وعمليات الطيران المُسيّر التي تقوم باستهداف المدنيين، كما تمت مناقشة حل مشكلة المياه في الحسكة بشكل عاجل وسريع، حيث وعد الروس بأنهم سوف سيتابعون هذه القضية".

(د ج)

ANHA