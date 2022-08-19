فرهاد شامي: لا علاقة لقواتنا بالقصف الذي تعرضت له مدينة الباب المحتلة

جاء ذلك خلال بلاغ صحفي نشر اليوم، على الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، جاء فيه:

"تلقينا من خلال وسائل الإعلام أنباء عن قصف تعرضت له مدينة الباب صباح اليوم، ونؤكد أن لا علاقة لقواتنا بهذه العملية لا بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن كل عمليات قواتنا موجهة ضد الاحتلال التركي ومرتزقته ونعلنها للرأي العام من خلال بيانات مكتوبة ومشاهد مصورة.

نعتقد أن الضربات التي استهدفت الباب منسقة من قبل جهات تحاول منذ أيام منع الناس في المناطق المحتلة من قبل تركيا للتعبير عن غضبها من تصريحات وزير الخارجية التركية الأخيرة".

(ف)