​​​​​​​قوات تحرير عفرين: جيش الاحتلال قصف تل رفعت المتضررة من الزلزال

وأصدرت قوات تحرير عفرين بياناً كتابياً، اليوم، ذكرت فيه حدوث هجوم تركي على ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء بعد منتصف ليل الاثنين.

وجاء في نص البيان، ما يلي :"

أصدرت وزارة الدفاع التركية المحتلة اليوم بياناً زعمت فيه أن وحدات حماية الشعب YPG هاجمت أحد قواعدها في مدينة اعزاز والتي تسمى قاعدة "أونجوبنار" بالأسلحة الثقيلة وذلك من ناحية تل رفعت، ونحن بدورنا ننوه بأنه لا وجود لوحدات حماية الشعب YPG في ناحية تل رفعت.

نحن لدينا قوات في المنطقة المذكورة، كما نعلم للأعلام والرأي العام

أصدرت وزارة الدفاع التركية المحتلة اليوم بياناً زعمت فيه أن وحدات حماية الشعب YPG هاجمت أحد قواعدها في مدينة اعزاز والتي تسمى قاعدة "أونجوبنار" بالأسلحة الثقيلة وذلك من ناحية تل رفعت، ونحن بدورنا ننوه بأنه لا وجود لوحدات حماية الشعب YPG في ناحية تل رفعت

نحن لدينا قوات في المنطقة المذكورة، كما نعلم أن اهلنا في المناطق المذكورة وفي عموم سوريا واجهوا زلزال من مستوى عالٍ، بجانبه لم تهاجم قواتنا قواعد العدو وناكد بأن هذه الادعاءات التي يروجها جيش الاحتلال التركي عارية عن الصحة وعلى عكس ادعاءاتهم فإنهم هم أنفسهم الذين يهاجمون أراضينا بشكل شبه يومي، حيث قام جيش الاحتلال التركي ليلة أمس وبتاريخ 6 شباط بقصف منطقة تل رفعت رغم انها منطقة تضررت من الزلزال بدرجة عالية.

نؤكد مرة اخرى بأن هذا التصريح الصادر عن وزارة الدفاع الجيش التركي عار عن الصحة وقد تم نشره بهدف التضليل الاعلامي وتكذيب الحقائق.

ونحن بدورنا قوات تحرير عفرين نقدم تعازينا لأسر كل من فقدوا أرواحهم في الزلزال ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

(م)

ANHA