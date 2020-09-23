​​​​​​​لصياغة معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل.. وفد إسرائيلي يزور البحرين

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي: "تم الاتفاق على زيارة الوفد إلى المنامة خلال اتصال هاتفي أمس بين رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وولي عهد البحرين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة".

وفي الخامس عشر من الشهر الجاري، وقعت البحرين إعلان السلام مع إسرائيل، في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونحو ألف شخصية من مختلف دول العالم.

وسيقوم مسؤولون من البحرين وإسرائيل، بصياغة معاهدة سلام متكاملة بين البلدين.

ووفق الموقع الإسرائيلي، يرأس الوفد الإسرائيلي القائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الوزراء رونين بيريتس، والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز، كما يضم الوفد أيضًا مسؤولين من مجلس الأمن القومي ووزارات أخرى.

وأشار "واللا" إلى أن الوفد الإسرائيلي سيجري محادثات مع كبار المسؤولين البحرينيين، وربما مع ولي العهد ووزير الخارجية".

وأضاف نقلًا عن مصادر مطلعة "المسؤولون الإسرائيليون يقولون إنهم يريدون استخدام معاهدة السلام مع الإمارات كنموذج للمعاهدة مع البحرين".

(ش ع)