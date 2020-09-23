​​​​​​​إخلاء برج إيفل بعد تهديد بوجود قنبلة

وأخلت قوات الشرطة الفرنسية برج إيفل بباريس من الزائرين، الأربعاء، بعد معلومات عن وجود قنبلة بداخله، بحسب ما افاد مصدر أمني لوكالة رويترز.

ومن جهتها ذكرت قناة الحرة الأمريكية، نقلًا عن وسائل إعلام فرنسية، أن فرق مكافحة المتفجرات شوهدت في محيط البرج، فيما قامت قوات الشرطة بتطويقه من كل الجهات.

وجاءت العملية بعد أن اتصل شخص بالشرطة وأبلغهم أن هناك قنبلة موضوعة داخل البرج، ولا تزال عملية التفتيش مستمرة حتى الآن.

وتم إغلاق برج إيفل لمدة ثلاثة أشهر، في مارس الماضي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعيد فتح، المعلم السياحي الأشهر في البلاد، في يونيو الماضي وظل متاحًا للزائرين على الرغم من الارتفاع الهائل في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تشهدها فرنسا حاليًّا.

(م ش)