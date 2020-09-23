​​​​​​​بومبيو يحذر تركيا من التعامل مع شركات اتصالات صينية

وقال مايك بومبيو لمجلة واشنطن إكزامنر الأمريكية "قد يؤدي اعتماد تركيا المتزايد على شركة هواوي والشركات الصينية الأخرى إلى تعقيد التعاون العسكري الأمريكي مع حليف الناتو الرئيسي".

وأوضح وزير الخارجية: "حقيقة أنه يوجد كمية كبيرة من البيانات في تركيا الآن، وهذا معناه أنها موجودة بمتناول الحزب الشيوعي الصيني، وهذا يتعين علينا أن نكون أكثر حرصًا من أي وقت مضى".

وبرزت كل من شركتا هواوي و(زد تي إي) كقوى اتصالات سلكية ولاسلكية وازنة في تركيا في السنوات الأخيرة، حتى عندما حذر بومبيو حلفاء آخرين في الناتو من أن مثل هذه الشراكات قد تجبر القوات الأمريكية على الانسحاب بدلًا من المخاطرة بتعرض قواتنا وشبكاتنا الدفاعية والأمنية للتجسس من قبل بكين.

وأضاف بومبيو "لقد سبب توسعهم في تركيا مصدر إزعاج للأمن السيبراني وخاصة أن العلاقات العسكرية الأمريكية - التركية في ظل أردوغان تمر بلحظة متوترة بسبب خلافات السياسة الخارجية للأخير مع واشنطن".

وقال بومبيو: "علينا أن نتأكد أن شبكاتنا الدفاعية منها والأمنية آمنة، وسنتأكد من بياناتنا في تركيا وخارجها وسنحميها".

(م ش)