​​​​​​​أهالي قامشلو يثنون على المقاومة البطولية في حفتانين

توجه، اليوم، العشرات من أهالي مدينة قامشلو، إلى خيمة عزاء الشهيد لالش كوجر، الاسم الحقيق هوكر محمد، الذي استشهد في مناطق حق الدفاع المشروع، التي نُصبت في حي ميسلون في القسم الشرقي من مدينة قامشلو.

وشارك في مراسم العزاء العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية، والعسكرية، وأهالي مدينة قامشلو.

وتحدث في خيمة عزاء الشهيد لالش كوجر عضو مجلس عوائل الشهداء كيفو عثمان، وأوضح أن أبناء وبنات الشعب الكردي يسطرون الملاحم بنضالهم وكفاحهم ضد العدو.

وأثنى والد الشهيدة جان ولاط محي الدين حسن على المقاومة البطولية التي يبديها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي في وجه الهجمات التركية في منطقة حفتانين في باشور كردستان، ونوه أن الاحتلال التركي مستمر في مخططاته الاحتلالية ويجب على الشعب أن يبقى متيقظًا حيال ذلك.

وبحسب وثيقة الشهادة، فقد انضم الشهيد لالش كوجر على صفوف حركة حرية كردستان عام 2004، واستشهد في مناطق حق الدفاع المشروع في 14 أيلول 2020.

(كروب/ أ ب)

ANHA