عودة الاشتباكات والتوتر إلى المربع الأمني في الحسكة

أفادت مراسلة وكالتنا في مدينة الحسكة بحدوث اشتباكات منذ ساعات الليل، ولا تزال مستمرة إلى الآن بين مرتزقة الدفاع الوطني وقوات حكومة دمشق.

وشهدت مدينة الحسكة توتراً أمنياً بين قبيلة الجبور ومرتزقة الدفاع الوطني التابع لقوات حكومة دمشق في 13 آب المنصرم، على خلفية اعتداء المدعو "عبد القادر حمو" على أحد وجهاء القبيلة، وازدادت حدتها منذ 13 أيلول الجاري، سيطرت خلالها قوات حكومة دمشق على نقاط لمرتزقة الدفاع الوطني، وحشدت قواتها "الهجانة" في الشوارع المحيطة بمنزل متزعم المرتزقة المدعو "عبد القادر حمو" بالقرب من "فرع حزب البعث" وحديقة "تشرين"، ونشرت القناصة على أسطح الأبنية والدوائر الحكومية المطلة على المنزل ومحيطه.

وعلّقت حكومة دمشق الدوام في كافة المدارس الواقعة في المربع الأمني بسبب الاشتباكات المندلعة هناك.

(م ح)

ANHA