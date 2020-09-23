الأردن يستضيف غدًا اجتماعًا عربيًّا - أوروبيًّا

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، إن لقاء سيجمع وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي، غدًا الخميس في عمّان، لبحث التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

وأوضح البيان أن هذا هو الاجتماع الثالث من نوعه، بعد الأول الذي عُقد في ميونخ، في فبراير/شباط الماضي، والثاني في يوليو/تموز، عبر آلية الاتصال المرئي.

وفي الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الجاري، وقّعت الإمارات معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل، في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونحو ألف شخصية من دول مختلفة حول العالم.

وأكدت المعاهدة عمق العلاقات الفلسطينية الإماراتية عبر وقفها ضم إسرائيل للأراضي المحتلة، والتزام الإمارات بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الدولة والكرامة، مع شعارها بأن السلام أفضل طريقة لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

(ش ع)