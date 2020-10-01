الاحتلال التّركيّ يبني أسواراً من السّواتر حول القرى المحتلّة بريفي كري سبي وعين عيسى

أفاد مراسلونا من المنطقة أنّ جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يعملون منذ صباح اليوم عبر آليات الحفر في بناء سواتر ضخمة وطويلة حول العديد من القرى المحتلة في ريفي كري سبي/تل أبيض وقرى عين عيسى المحتلة، ومنها قرى "أبو زهور، كفيفة وغيرها من القرى بريف كري سبي الغربي، ويمنعون الأهالي الاقتراب من أراضيهم الزراعية في تلك المنطقة. فيما بنوا سواتر على شكل سور حول كافة القرى المحتلة بريف عين عيسى.

وحصل مراسلونا على معلومات بإنشاء 5 قواعد عسكرية للاحتلال التركي، و33 نقطة تابعة لمرتزقة تركيا في قرى عين عيسى، وغالبيتها موجودة في قرى هوشان وكفيفة وشركراك وخربة فارس، وتم بناء أسوار ترابية حول كل تلك القواعد والنقاط.

ويظهر في الصور والمشاهد التي استطاع مراسلونا التقاطها إظهار تلك السواتر التي بناها الاحتلال والمرتزقة، والتي باتت تثير التساؤل من قبل أهالي المنطقة الذين يسألون هل تركيا تقوم باقتطاع الأراضي المحتلّة عبر بناء تلك السواتر الطويلة ووضع حدود لاقتطاع تلك المناطق، أم أنّها تستعدّ لشن هجمات جديدة على المنطقة؟

يذكر أنّ جيش الاحتلال التركي أرسل قبل عدة أيام 20 عربة مصفّحة مع مجموعات من المرتزقة من مدينة كري سبي إلى قرى غربي كري سبي.

(ل)

ANHA