Rûsyayê li bakurê Ukraynayê bajarokek nû kontrol kir

Wezareta Parastinê ya Rûsyayê ragihand ku wê bajarokê Nikolskoye yê li herêma Sumy ya Ukraynayê kontrol kir, di heman demê de 802 dron û 4 mûşek xistin û 2 qeyikên bêmirov rûxandin.

Rûsyayê li bakurê Ukraynayê bajarokek nû kontrol kir
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
10 mijdar, 2026   18:04
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Wezareta Parastinê ya Rûsyayê daxuyand ku hêzên wêî îro bajarokê Nikolskoye yê li herêma Sumy a bakurê rojhilatê Ukraynayê kontrol kir.

Wezaretê ragihandin ku pergalên parastina hewayî yên Rûsyayê 4 mûşekên “Rusty Dagger” û 802 dron xistin xwarê û 2 qeyikên bêmirov li bakurê rojavayê Deryaya Reş îmha kirine.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Roja yekemîn a danûstandinên Rûsya û Ukraynayê li Ebû Dabî bi dawî bû

Gotara pêşin

Platforma Yekitiya Neteweyî ya Jinên Kurd: Bi berpirsiyariya neteweyî tevbigerin!

Nûçeyên Têkildar

Rûsyayê êrişên berfereh li dijî Ukraynayê pêk anîn

Rûsyayê êrişên berfereh li dijî Ukraynayê pêk anîn

8 mijdar, 2026 - 10:17

Zelensky: Di danûstandinên Ebû Dabî de mijarên mirovî hatin nîqaşkirin

Zelensky: Di danûstandinên Ebû Dabî de mijarên mirovî h...

10 mijdar, 2026 - 19:52

Hesabên siyasî û leşkerî yên cûda û tirsa gurbûna pevçûnê li Rojhilata Navîn

Hesabên siyasî û leşkerî yên cûda û tirsa gurbûna pevçû...

7 mijdar, 2026 - 10:11

Rojnameyên erebî nakokiyên Başûrê Kurdistanê û hilbijartinên DYA‘yê nirxandin

Rojnameyên erebî nakokiyên Başûrê Kurdistanê û hilbijar...

6 mijdar, 2026 - 10:06

Netanyahu: Em ji wergirtina alîkariyê ya ji Amerîkayê derbasî hevkariyê dibin

Netanyahu: Em ji wergirtina alîkariyê ya ji Amerîkayê d...

6 mijdar, 2026 - 18:22

Îsraîlê li bajarokên Lubnanê da

Îsraîlê li bajarokên Lubnanê da

8 mijdar, 2026 - 23:46