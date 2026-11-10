Roja yekemîn a danûstandinên Rûsya û Ukraynayê li Ebû Dabî bi dawî bû

Roja yekemîn a danûstandinên Rûsya û Ukraynayê yên bi navbeynkariya Amerîkayê li Ebû Dabî bi dawî bû.

Roja yekemîn a danûstandinên Rûsya û Ukraynayê li Ebû Dabî bi dawî bû
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
10 mijdar, 2026   17:48
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Ji şandeya Ukraynayê çavkaniyekî ji AFP’ê re got, roja yekemîn a danûstandinên Rûsya û Ukraynayê yên li paytexta Îmaratê Ebû Dabî yên bi navbeynkariya Amerîkayê bi dawî bû.

Li gorî çavkanî, danûstandin wê sibe jî di çarçoveya hewldanên dîplomasî yên vejandina rêveçûna siyasî ya navbera Moskov û Kîevê de piştî qutbûna zêdetirî 8 mehan bidomin.

Beriya danûstandin dest pê bikin, şandeya Ukraynayê bi nûnerên ji Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA), Yekitiya Ewropayê (YE), NATO, berpirsên Brîtanya, Fransa, Almanya û Îtalyayê re civiyan.

Nûnerên Ukraynayê Rustem Umerov got armanca ji civînê yekkirina hewlstan û hevrêzkirina gavan ji bo amadekariya qonaxa bê ya danûstandin e û destnîşan kir ku Steve Witkoff û Jared Kushner jî beşdar bûn.

Li aliyekî din jî Kushner diyar kir ku Washington ji bo gihandina çareseriya danûstandinan ku aştiya mayînde di navbera Rûsya û Ukraynayê de pêk bê dixebite, her wiha jîngeheke ewle ya Ewropî ya herî aramtir peyda dike.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Saziya Sara daxwaza qanûnên adil û darizandina kujerên jinan kir

Gotara pêşin

Rûsyayê li bakurê Ukraynayê bajarokek nû kontrol kir

Nûçeyên Têkildar

Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin

Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin

6 mijdar, 2026 - 10:23

Li Bender Ebas û Girava Qeşem ên Îranê teqîn

Li Bender Ebas û Girava Qeşem ên Îranê teqîn

8 mijdar, 2026 - 23:27

Li Ewropayê pêlek nû ya gefên bombeyî

Li Ewropayê pêlek nû ya gefên bombeyî

6 mijdar, 2026 - 19:55

Netanyahu: Em ji wergirtina alîkariyê ya ji Amerîkayê derbasî hevkariyê dibin

Netanyahu: Em ji wergirtina alîkariyê ya ji Amerîkayê d...

6 mijdar, 2026 - 18:22

Di rojnameyên erebî de peymanên Siûdiyê û Sûriyeyê, tevgera Îsraîlê û aloziya li Sûdanê

Di rojnameyên erebî de peymanên Siûdiyê û Sûriyeyê, tev...

5 mijdar, 2026 - 10:44

Malpereke Îsraîlê: Amadekariyên derbaskirina hêzekê ji bo nav Xezayê tên kirin

Malpereke Îsraîlê: Amadekariyên derbaskirina hêzekê ji ...

9 mijdar, 2026 - 12:25