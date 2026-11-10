Îsraîlê derdora bajarokê Beyt Cin ê Şamê topbaran kir Zelensky: Di danûstandinên Ebû Dabî de mijarên mirovî hatin nîqaşkirin Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 4 kes hatin kuştin Rubio: Niha pêdivî bi operasyoneke leşkerî ya berfireh nîn e Platforma Yekitiya Neteweyî ya Jinên Kurd: Bi berpirsiyariya neteweyî tevbigerin! Rûsyayê li bakurê Ukraynayê bajarokek nû kontrol kir Roja yekemîn a danûstandinên Rûsya û Ukraynayê li Ebû Dabî bi dawî bû Saziya Sara daxwaza qanûnên adil û darizandina kujerên jinan kir Yaneya Werzîşê ya Kobanê hat vekirin Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyasî dike ‘Roja pêncşemê karwanekî koçberan bi rê dikeve’ Kampanyaya ‘Ji darvekirinan re na’ di hefteya 146’an de ye Li Girkê Legê û Rimêlan xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin Xwendekarên li Qamişlo li dijî kêmkirina dersên zimanê kurdî xwepêşandan kirin